Pääkirjoitus: Moni haluaa öljystä eroon

Iso joukko eteläsavolaisiakin omakotiasujia on pistänyt öljypolttimensa pysyvästi kiinni. Tänä syksynä energiaremontteja on vauhdittanut ympäristöministeriön tuntuva tuki.

Öljylämmityksestä luopumiseen kohdistettua avustusta on hakenut syksyn mittaan kohta 8 000 pientalon omistajaa. Tarkoituksen varattu raha on loppumassa. Myös valtion ensi vuoden budjettiin on tukirahaa esitetty, mutta asia on vielä eduskunnan käsissä.

Öljylämmittäjät asuvat usein haja-asutusalueilla kohtalaisen vanhoissa taloissa ja ovat itsekin jo iäkkäitä. Esimerkiksi eläkeläiselle 10 000–20 000 euron energiaremontti voi omin rahoin osoittautua mahdottomaksi. Valtion 4 000 euron tuella onkin selvästi saatu vauhditettua uudistuksia.

Etelä-Savossakin tukea oli joulukuun alkuun mennessä haettu yli 70 remonttiin. Hakijoita oli lähes joka kunnasta ja yleisin uusi lämmitysjärjestelmä oli ilmavesilämpöpumppu. Myös maalämpöön siirtyjiä on kymmeniä, mutta investoinnin kalleus lienee hillinnyt. Valtaosa tukea hakeneista asuu 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuissa taloissa.

Lämmitysmuodon vaihtamista tuetaan pitkälti ilmastosyillä. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä merkittävä osa liittyy juuri lämmitykseen. Suomessa on yhä reilut 120 000 kotia, joissa päälämmitysmuoto on öljy.

Yksittäisen asunnon lämmitys voi tuntua päästömielessä mitättömältä . Pienistä päästölähteistä muodostuu kuitenkin iso kokonaisuus. Kotitalouksien osuus Suomen hiilijalanjäljestä on noin kaksi kolmannesta. Tästä asumisen ja lämmityksen osuus on noin neljännes.

Hallitusohjemassa tavoitellaan öljylämmityksestä luopumista asteittain vuoteen 2030 mennessä. Aikataulu on erittäin tiukka. Syksyllä koettu tukihakemusten vyöry silti osoitti, että sopivilla porkkanoilla siirtymää voidaan vauhdittaa.

Sekin on hyvä muistaa, ettei pelkkä lämmityskattilaan tuijottaminen ole järkevää. Kokonaisuus ratkaisee. Päästöihin voi vaikuttaa esimerkiksi asuintilan koolla, sisälämpötilalla, lämpimän veden kulutuksella, asentamalla aurinkopaneelit, energiatehokkuudella ja lämpöpumppujen käytöllä.

Ihmisillä on mahdollisuus valita ne keinot, jotka itselle parhaiten sopivat.

Timo Laitakari

timo.laitakari@lansi-savo.fi