Pääkirjoitus: Onko Mikkeli jalkapallokartalla punainen vai sininen?

Torstai-iltana pelattavassa jalkapallon Kakkosen kauden ensimmäisessä paikallisottelussa Mikkelin Palloilijoiden ja Mikkelin Pallo-Kissojen välillä on jälleen kovat panokset ja jännitteet.

Paitsi, että ottelussa taistellaan siitä onko Mikkeli sininen vai punainen, ovat pisteet molemmille joukkueille tärkeät mahdollisia nousukarsintoja ajatellen. Jokainen piste kun jää voimaan neljän joukkueen loppusarjaan, ja tekemällä hyvän tilin runkosarjassa on joukkue vahvoilla taistellessa noususta Ykköseen.

Alkukauden perusteella MP on illan ennakkosuosikki. Se ei ole hävinnyt vielä yhtään ottelua ja johtaa sarjaa, kun kaudesta on pelattu ottelua vaille puolet.

Pallo-Kissojen tilanne on huolestuttavampi. Eroa neljän joukkoon on toki vain kolme pistettä, mutta MP:hen jo kymmenen. Kun kyse kuitenkin on paikallispelistä, ennakkoasetelmat ja kuntopuntarit saa heittää romukoppaan. Se on nähty niin monta kertaa.

Ja sekin on nähty, että ennen kuin viimeinkin peli on pelattu, noususta on turha puhua.

Jos tilanne kuitenkin tulee eteen, MP:n voi odottaa olevan valmis nousuun. Seurassa on tehty paljon töitä tavoitteen saavuttamiseksi ja sen resurssit ovat aivan toista luokkaa kuin paikalliskilpailijalla. Taloutensa kanssa painiskelevassa Pallo-Kissoissakin tunnutaan tunnustettavan, että MP on kaupungin ykkösseura, mitä tulee sarjatasoon.

Onko siis vastakkainasettelun aika ohi? Merkkejä siitä on ollut aistittavissa viimeaikaisissa puheissa. Mikkeliläinen jalkapalloilu halutaan palauttaa sille tasolle, minne se kuuluu. Realiteetit huomioiden taso on Ykkönen.

Vastakkainasettelun hiipuminen ei kuitenkaan koske derbyä. Kuten suuremmissakin seuroissa maailmalla, ”rakkaan” kilpailijan lyöminen yksittäisessä ottelussa menee niin pelaajien kuin tosikannattajien ajattelussa kaiken edelle.

Jukka Laitinen

jukka.laitinen@lansi-savo.fi