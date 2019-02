Pääkirjoitus: Passirekisterin avaaminen poliisin käyttöön sisältää monia kysymysmerkkejä

Juha Sipilän hallitus on toimikaudellaan pyrkinyt kajoamaan moniin kansalaisten perusoikeuksiin. Toimia on vastustettu, mutta ne ovat saaneet myös osin ymmärrystä. Maailma ympärillä on muuttunut, eikä lainsäädäntö ole kaikilta osiltaan enää ollut ajan tasalla. Uusi tekniikka ja rajojen avautuminen on tarjonnut myös rikollisille ja terroristeille uusia mahdollisuuksia.

Oulussa ja Helsingissä esiin tulleet useat seksuaalirikosepäilyt sekä erityisesti maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osallisuus niissä ovat lisänneet painetta käyttää järeämpiä keinoja syyllisten löytämiseksi. Hallitus aikoo MTV3:n mukaan selvittää lakimuutosta, joka mahdollistaisi poliisille passikuvien ja sormenjälkien käytön törkeimpien rikosten tutkinnassa. Samoin poliisille annettaisiin lupa yhdistellä ja vertailla laajoja tietomassoja, esimerkiksi käyttäen hyväksi kasvojentunnistusteknologiaa.

Tarkoitus – kansalaisten turvallisuuden lisääminen – on tässäkin tapauksessa hyvä, mutta sen varjolla ei pitäisi luopua yksityisyydensuojasta ilman syvällistä harkintaa ja keskustelua. Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan (HS 25.2.) poliisi saisi oikeuden kerätä tietoja sivullisista, joita ei epäillä mistään rikoksesta. Lakiin kriittisesti suhtautuva perustuslakivaliokunta epäilee, että näin saattaa syntyä kontrolloimaton rekisteri, joka voi sisältää arkaluonteisia tietoja.

Kaikenlaisiin rekistereihin liittyy varotoimista huolimatta aina väärinkäytösten riski. Mikä myöskään takaa sen, että rekisterin käyttö rajoittuu vain törkeimpiin rikoksiin? Kiusaus laajentamiseen voi olla suuri, kun pää on avattu.

Markku Kumpunen

