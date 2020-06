Pääkirjoitus: Vanhanen on keskustalta napakka veto

Kun entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) ottaa valtiovarainministerin tehtävät vastaan, muuttuu moni asia hallituksessa ja keskustassa. Katri Kulmunin vaihtuminen Vanhaseen on varmasti puolueen sisällä tarkasti harkittu muutos. Viikonlopun aikana spekuloitiin keskustan tarvitsevan vahvaa kärkihahmoa. Nyt sellainen löytyi. Vanhasen ansioluettelo on nykyhallituksessa vertaansa vailla.

Keskustan surkea kannatus mielipidemittauksissa on henkilöitynyt luonnollisesti puheenjohtaja Kulmuniin, joka on jäänyt pahasti pääministeri Sanna Marinin (sd.) varjoon. Kulmunia on moitittu mielipiteiden ja karisman puuttumisesta.

Vanhanen on nähnyt pääministerinä talouden ailahteluja ja myös politiikan raadollisuutta. Hänestä ei kansanvillitsijää saa. Monille kansalaisille harmaa asiakeskeisyys tuo pandemian keskellä kuitenkin turvaa. Valtiovarainministeriössä joudutaan tulevina kuukausina laatimaan talouden selviytymisstrategioita. Kokenut ministeri epävarmassa tilanteessa on myös virkamieskunnalle tervetullut.

Vanhanen oli kovin vaisu paluustaan valtioneuvostoon. Hän puhui projektista, jonka otti hoidettavakseen raskain mielin. Vanhasen kommenteista saattoi päätellä, että salkkuun piti tarttua, kun puolue ja isänmaa kutsuivat.

On mielenkiintoista nähdä, onko Vanhasen nosto keskustan päivänpolitiikan keulakuvaksi enteellinen myös puheenjohtajavalinnan näkökulmasta. Harva uskoo Kulmunin säilyttävän puolueen puheenjohtajuuden syksyn puoluekokouksessa, vaikka hän itse haluaisikin jatkokauden. Vanhasella ei halukkuutta puheenjohtajaksi ole, joten tähän huutoon keskustan kentän on haettava muita vaihtoehtoja.

Moni demari kiitteli aiemmin keskustaa, joka käytännössä avasi Marinille pääministerioven. Nyt SDP:n leirissä saatetaan jo sadatella kepun peliliikettä. Vanhasen asiaosaaminen ja kokemus tekevät hänestä tiukan paikan tullen kovan vastustajan.