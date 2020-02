Pääkirjoitus: Metsäteollisuuden lakoissa on kaikuja 15 vuoden takaa

Metsäteollisuudessa vastikään nähdyt nokittelut lakkoineen ja työsulkuineen tuovat väistämättä mieleen vuoden 2005.

Vajaat 15 vuotta sitten paikallisista pistelakoista valtakunnalliseksi laajentunut selkkaus päätyi työnantajan eli Metsäteollisuus ry:n julistamaan työsulkuun, joka kesti 44 päivää.

Viime maanantaina Paperiliitto aloitti kolmen viikon lakon Suomen paperi-, sellu- ja kartonkitehtaissa. Alun perin lakon piti olla kahden viikon pituinen. Ilmoitus lisäviikosta tuli sen jälkeen, kun työnantaja oli ilmoittanut kolmen vuorokauden työsulusta alkaen 10. maaliskuuta. Paperiliitto päätti nokittaa ja jatkaa lakkoa.

Teollisuusliiton lakko alkoi samaan aikaan ja näkyy mekaanisessa metsäteollisuudessa eli sahoilla ja vaneritehtailla.

Stora Enson uusi toimitusjohtaja Annica Bresky totesi viime vuoden tilinpäätöstiedotteessa, että metsäteollisuus tarvitsee ennustettavuutta. Vähintään rivien välistä tämä lausunto on helppo lukea siten, että jos ennustettavuutta ei Suomessa ole, etsitään sitä muualta.

15 vuotta sitten työtaistelun jälkeen tehtaita meni nurin myös Kaakkois-Suomessa, muun muassa UPM Voikkaa Kuusankoskella. Tosin monet näkevät, että tehdas olisi kaatunut myös ilman työtaistelun jälkihöyryjä.

Tuolloin sekä paperi että sellu olivat alamaissa. Sellun alakulo johti muun muassa siihen, että sellutehtaita suljettiin ja pantiin myyntiin rivakalla tahdilla.

Nyt tilanne on erilainen. Paperin osalta on edelleen vaikea, mutta sellun näkymät näyttävät pienestä notkahduksesta huolimatta varsin hyviltä. Käänne tapahtui uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen lopussa, kun sellutehtaista alkoi vähitellen tulla rahantekokoneita.

Metsäteollisuus on Kaakkois-Suomelle yhä elintärkeä ala. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa jylläävät paperi- ja sellutehtaat, Etelä-Savossa on taas esimerkiksi sahoja ja vaneritehtaita. Kaakossa on paljon metsänomistajia, joilta tehtaat ja sahat ostavat puuta.

Tämän takia myös sovun löytäminen on kaakolle elintärkeää.

janne.ronkko@kaakonviestinta.fi