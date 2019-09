Pääkirjoitus: Thunbergista voi ottaa mallia

Maailman johtajat kokoontuvat tämän viikon alussa New Yorkiin YK:n ilmastokokoukseen. Kaikki johtajat eivät innostu kokouksesta. Poissaolollaan loistavat ainakin USA:n presidentti Donald Trump, Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja Australian pääministeri Scott Morrison.

Poissaolijoiden lista kuvaa hyvin sitä, missä jamassa maailma on suhtautumisessaan ilmastonmuutokseen. Vapaamatkustajien välinpitämättömyys tuntuu jatkuvan, vaikka asiantuntijoiden viestit ilmaston tilasta muuttuvat päivä päivältä vakavammiksi.

Kun 16-vuotias ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg puhuu, miljoonat ihmiset pysähtyvät kuuntelemaan. Kun Trump tai vaikkapa Bolsonaro tekevät omia ilmastoavautumisiaan, seuraa lähinnä suuri hämmennys. Thunbergin aloittamaan ilmastolakkoon osallistui viime viikolla miljoonia nuoria. Thunberg ja kumppanit osoittivat sellaista johtajuutta, jonka varaan tulevaisuudenuskoa voi luoda. Se on vastakohta maailman vaikutusvaltaisimpien johtajien toiminnalle.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres lisäsi ilmastokokoukseen osallistuvien paineita ilmoittamalla, että ääneen pääsevät vain ne maat, jotka esittävät konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tätä taustaa vasten ei ole yllätys, että ilmastopolitiikan mallioppilaana pidetty Suomi pitää kokouksessa puheenvuoron.

Pariisin ilmastosopimus linjasi vuonna 2015 tuntuvia tavoitteita valtioille. Neljässä vuodessa niiden täyttäminen on jäänyt puolitiehen. Itse asiassa päästöjen määrä on jatkanut kasvamistaan noin kahden prosentin vuosivauhdilla.

Toivoa ilmastoasioissa voi Thunbergin kaltaisten nuorten lisäksi laittaa myös yrityksiin, jotka ovat tuntuvat tekevän säännöllisesti ilmastotekoja. Esimerkistä käy vaikkapa Google, joka kertoi viime viikoillaan investoinneistaan Haminaan ja Kajaanin tuulipuistoon. Moni yritys satsaa uusiutuviin energiamuotoihin.