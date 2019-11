Pääkirjoitus: Valtion rooli Postin riitelyssä on kestämätön

Postin työtaistelun ratkaiseminen on osoittautunut odotetun vaikeaksi. Erimielisyys koskee isoja periaatteellisia asioista.

Tilanteen vaikeutta kuvaa se, että torstaina hälytettiin avuksi kokeneista työmarkkinaihmisistä koostuva selvitysryhmä. Tuskin tälläkään kokoonpanolla helppoa ratkaisua on luvassa, mutta on hyvä etsiä kaikkia keinoja sovinnon löytämiseksi. Jos lakko jatkuu ensi viikolla, tukilakot uhkaavat vahingoittaa monia toimialoja.

Työtaistelu on oma lukunsa, mutta sen ohessa merkityksellistä on valtion toiminta Postin omistajana. Omistaja on tehnyt sekavilla ulostuloillaan paljon hallaa. Perjantaina alkoi spekulaatio siitä, pitääkö Postin hallitus erottaa, koska pääministeripuolue SDP on kävellyt sen yli syksyn aikana moneen kertaan.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) on kompuroinut kommentoidessaan omaa rooliaan Postin kiistassa. Torstaina aamupäivällä Paatero kiisti tienneensä etukäteen Postin päätöksestä siirtää pakettilajittelijat Teollisuusliiton halvemman työehtosopimuksen piiriin. Torstaina iltapäivällä Paatero julkaisi tiedotteen, jossa hän kertoi tienneensä tällaisesta suunnitelmasta.

Selittely kertoo siitä, että omistajaohjauksesta vastaavan ministerin paineet ovat kovat, kun on yhtiön omistajan edustaja ja toisaalta pitäisi edustaa oman puolueen ydinkannattajia eli työntekijöitä.

Syksy on osoittanut, että valtion on pakko selkiyttää omistajan rooliaan. Valtionyhtiöiden toiminnan kannalta on kestämätöntä, jos omistajan strategia heilahtelee sen mukaan, minkä puolueen edustaja sattuu olemaan omistajaohjauksesta vastaava ministeri. Selkeä omistajastrategia palvelee myös yhtiöiden työntekijöitä ja niiden asiakkaita.