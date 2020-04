Pääkirjoitus: Ruokakassissa on hyvät eväät

Lämmin kouluruoka yksi niistä itsestäänselvyyksistä, joiden arvon ymmärtää vasta, kun sen menettää. Moni isä ja äiti on joutunut nyt korona-aikana tahtomattaan keskittymään ruoanlaittoon aivan uudella tavalla.

Kokkaaminen on kiva harrastus. Pari kolme kertaa päivässä tehtävä arkiruoka taitaa silti olla useimmille vanhemmille lähinnä rasitus – etenkin jos samaan aikaan pitää hoidella muutakin koti- ja työelämää poikkeusratkaisuilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että kuntien tulee poikkeusoloissakin järjestää etäoppilaiden ruokailu mahdollisuuksien mukaan. Kunnissa pulmaa on ratkottu hyvin vaihtelevilla käytännöillä. Joissain kunnissa on oltu lähinnä passiivisia, monessa taas on innovoitu erilaisia toimivia väliaikaisratkaisuja.

Osa kunnista on järjestänyt valmiiden ruoka-annosten jakelua, osassa on jaettu lahjakortteja päivittäistavarakauppoihin.

Etelä-Savossa monessa kunnassa peruskoululaisille on koottu ruokakasseja, joilla valmiit ateriat korvataan. Esimerkiksi Mikkelissä ja Pieksämäellä on päädytty noin 40 euron arvoisiin kasseihin, jotka on täytetty peruselintarvikkeilla.

Mikkelin kassin monipuolisuutta ja laajuutta on jo ehditty ihastella useammassakin etelän lehtien jutussa. Ihastelu ja kademieli pitää tulkita kiitokseksi kaupungin ruokapalveluiden onnistuneesta työstä. Kassiin on valittu käyttökelpoisia aineksia, joista monen tasoiset kokit pystyvät tekemään maittavaa ruokaa.

Myös yksittäisiä moitteita on tietysti kuultu. Ne voi kuitenkin unohtaa, kun ottaa huomioon, että kunnat ja kaupungit ovat joutuneet tilanteeseen yhtäkkiä ja ratkaisut on pitänyt tehdä pikavauhtia.

Viestit eri puolilta maata kertovat, että kuntien eri tavoin järjestämille kouluruokailua korvaaville palveluille on kysyntää. Kouluruoka on ollut monelle lapselle päivän tärkein ateria.

Kun koronakriisi on räjäyttänyt lomautusten määrän ja aiheuttanut muutenkin taloudellisia huolia, ruokakassi on useissa perheissä myös tuntuva taloudellinen apu.