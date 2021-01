Pääkirjoitus: René Faselin Minskin-matka söi jääkiekon uskottavuutta

Harvalla on tainnut olla enää illuusioita kansainvälisen urheiluliikkeen eettisyydestä tai ylevistä päämääristä. Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja René Faselin tuore Valko-Venäjän-reissu rapautti silti sitä vähääkin uskottavuutta, jota liitolla vielä on.

Kuvat Faselin ja Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkan halailusta herättivät tyrmistystä – brezhneviläis-honeckerilainen suudelma sentään jäi näkemättä. Lukashenka on diktaattori, jolla on verta käsissään. Viime kesästä jatkuneen kansannousun aikana Lukashenkan joukot ovat vanginneet, kiduttaneet ja pahoinpidelleet mielenosoittajia ja toisinajattelijoita.

Lukashenkalle patsastelu kansainvälisen urheilujohtajan kanssa on PR-voitto. Samanlainen, mutta vielä isompi olisi jääkiekon MM-kisojen pelaaminen Minskissä kevään päätteeksi. Paineet kisojen siirtämiseksi ovat kovat. Sveitsiläinen Fasel silti on vankkumatta puolustanut Valko-Venäjää kestämättömillä argumenteilla.

Valko-Venäjä on yhtä kaukana Helsingistä kuin esimerkiksi Oulu. Emme me voi ummistaa silmiämme naapurissa tapahtuvilta hirveyksiltä. Suomessa muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) ja jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela ovatkin selkeästi todenneet, ettei kisoja voida Minskissä pelata. Myös IIHF:n pitäisi pystyä tämä kakistamaan ulos mahdollisimman nopeasti.

Fasel itse joutuu onneksi jättämään puheenjohtajan paikkansa jo tänä vuonna. Toivoa sopii, että hänen seuraajakseen valittaisiin arvostelukykyisempi henkilö.

Moni kysyy aiheellisesti, miksi juuri jääkiekon MM-kisoista Valko-Venäjällä kohistaan. Esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa on järjestetty vielä isompia kisoja ilman näkyviä protesteja. Ehkä kyse on kyynisesti ajateltuna siitä, että Valko-Venäjän on sopivan harmiton boikotoitava.

Jääkiekko on maailmalla suhteellisen pieni laji, ja IIHF:n skandaalit ovat vastaavasti pieniä vaikkapa kansainväliseen olympiakomiteaan, jalkapalloliittoon tai yleisurheiluliittoon verrattuna.

Meillä Suomelle jääkiekko on tärkeä laji. Meillä on vastuu, etteivät diktaattorit ja korruptoituneet urheilujohtajat sitä pilaa.