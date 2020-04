Pääkirjoitus: Vaara ei ole vielä ohi

Uudenmaan eristys päättyi nopeammin kuin moni oletti. Hallitus purki koronaviruksen vuoksi tehdyn sulun, kun sitä oli kestänyt vajaat kolme viikkoa.

Vakavimmat perustelut löytyivät lopulta lainsäädännöstä. Liikkumisen vapaus on keskeinen perusoikeus. Perustuslakivaliokunta on muistuttanut, että siihen voi puuttua vain välttämättömissä syissä.

Uudellamaalla asuu kolmasosa Suomen väestöstä ja se on maan talouselämän keskus. Alueen eristäminen muusta maasta oli täysin poikkeuksellinen keino.

Hallitus kuuli sekä sosiaali- ja terveysministeriötä että Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta. Viesti oli, että rajoitustoimet ovat purreet ja koronaviruksen leviämistä on saatu hidastettua. Samaan aikaan myös terveydenhuollossa valmiutta on parannettu, joten järjestelmä on valmiimpi ottamaan sairastuneet vastaan

Se, että eristys nyt puretaan ei tarkoita, että vaara olisi ohi ja vapaa liikkuminen taas suositeltavaa. Asiantuntijat odottavat, että pahin tautiaalto osuu Suomessa kohdalle touko-kesäkuun vaihteessa.

Oikeisto-oppositio on jo ehtinyt moittia hallitusta rajojen avaamisesta. Sitä ei pidä ihmetellä, sillä koronakriisi on jo muuttunut normaalitilanteeksi, jossa oppositio näkee suuressa osassa hallituksen toimista virheitä.

Isossa kuvassa hallituksen valitsema linja epidemian hidastamiseksi näyttää toimineen toivotulla tavalla. Edes huoltovarmuuskeskuksen maskisekoilut eivät tätä poista. Nyt vaikea asia on päättää, miten poikkeusajat saadaan loppumaan.

Se on selvää, että tautiin sairastumiset vielä kasvavat ja tuntuvasti ja myös kuolemat lisääntyvät. Tiukkoja rajoituksia ei silti voi jatkaa loputtomiin, koska hintalappu on kova. Eikä se ole järkevääkään, jos rajoituksilla pystytään vain siirtämään sairastumista.

Etenkin riskiryhmiin kuuluville ja heidän läheisilleen on luvassa pitkä kesä ja syksy. Rokotetta pitää odottaa luultavasti ensi vuoteen. Siihen asti me jokainen joudumme miettimään omaa käytöstämme. Jaksammeko jatkaa eristäytymistä, käsihygieniaa ja suojautumista? Otammeko riskin, että levitämme virusta lähipiiriimme?