Pääkirjoitus: Tämä peli ratkeaa katsomossa – Jukurien juhlakausi käynnistyy epävarmuudessa

Tämän kauden piti olla Jukureille juhlaa jo pelkästään seuran 50-vuotisen historian vuoksi. Korona muutti karkeloiden luonnetta. Liigakausi pääsee alkamaan, mutta tunnelmat ovat lähinnä epävarmat.

Jukurit käynnistelee perjantaina vieraissa Kalpaa vastaan. Ensimmäiseen kotipeliin Kalevankankaalle saapuu lauantaina vieraaksi Jyp.

Viranomaiset ja seura uskovat, että ottelutapahtumat voidaan järjestää turvallisesti, ja tämän eteen on tehty paljon töitä. Yleisön käytös on silti arvoitus: kukaan ei tiedä, kuinka moni lopulta haluaa paikalle tulla. Katsojamäärät on rajattu Mikkelissä 2 222:een. Poikkeusajat näkyvät halleilla maskisuosituksina, turvaväleinä ja monessa muussa. Korona näkyy ja tuntuu.

Yleisöäkin suuremman kysymysmerkin kauden kulkuun tuo itse virus. Se on jo nähty, että kokonaisia joukkueita voi äkkiä sairastua. Tiukassa ottelurytmissä muutaman joukkueen parin viikon karanteenit pistäisivät koko systeemin äkkiä sekaisin.

Sekin on mahdollista, että epidemia lähtee leviämään laajemmin koko väestössä. Silloin uhkana on hallien sulkeminen yleisöltä kokonaan.

Jääkiekon pelaamiseen ei sinällään tarvita yleisöä. Kun kiekkoa pelataan ammattimaisesti ja kyse on liiketoiminnasta, sitä on vaikea harjoittaa ilman lipputuloja ja muita pelitapahtumien tuottoja.

Jo viime kausi söi liigaseurojen puskureita. Jos alkava kausi jää pahasti torsoksi korona vuoksi, edessä on mahdollisesti konkursseja. Pahimmassa tapauksessa koko nykymuotoinen Liiga on uhattuna.

Mikkelissä Jukurit teki viime vuonna lähes 150 000 euron tappiot. Se on tiedossa, että mitään isoja pääomia ei tileiltä löydy iskuja pehmentämään. Jääkiekkoyleisön ja yhteistyökumppaneiden tukea ja uskoa tarvitaan nyt enemmän kuin ehkä koskaan liigakauden aikana.

Mitalit jaetaan yhä sen perusteella, mitä kaukalossa tapahtuu. Sillä on kuitenkin nyt poikkeuksellisen suuri merkitys, mitä katsomossa tapahtuu.