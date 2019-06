Pääkirjoitus: Huumeiden käyttötiloja ei kannata suin päin levittää

Huumeet ovat alle 40-vuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolemansyy Suomessa. Itsemurhat ovat yleisin kuolinsyy. Naisilla huumeet ovat alle 40-vuotiaiden naisten ryhmässä kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Hätkähdyttävistä tilastotiedoista uutisoi Helsingin Sanomat.

Helsingin Sanomien uutisessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Sanna Rönkä muistuttaa, että huumekuolemat ovat ennaltaehkäistävissä. Toki ne ovat ennaltaehkäistävissä, mutta keinojen löytäminen vaatii laajaa pohdintaa ja eri tahojen yhteistyötä.

Euroopan huumausaineiden seurantakeskus kehottaa valtioita suhtautumaan vakavasti huumekuolemiin ja järjestämään toimivia huumepalveluita. Näistä esimerkkinä seurantakeskus mainitsee valvotut huumeiden käyttötilat.

Helsingin kaupunki on tehnyt lakialoitteen käyttöhuoneiden kokeilun mahdollistamiseksi. Voisi olla perusteltua tehdä määräaikainen kokeilu Helsingissä ja analysoida sen tulokset ennen käytännön levittämistä laajemmalle.

Käyttötiloilla voidaan saavuttaa hyviäkin tuloksia. Toisaalta asiantuntijoiden on syytä miettiä sitä, millainen vaikutus niillä olisi. Madaltuuko kokeilemisen kynnys liikaa?

Huumeet ovat suurimmalle osalle kansalaisista täysin vieras asia. Suomessa huumekuolemia tapahtuu noin 200 vuodessa. Huumeongelmaisia on toki moninkertainen määrä.

Pahoista huumeongelmista kärsiville ja heidän läheisilleen aiheutuu suuria kärsimyksiä. Siksi hyvinvointivaltion roolina on estää myös huumeiden aiheuttamaa pahoinvointia.