Pääkirjoitus: Essoten ongelma vai kuntien?

Heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa? Kysymys herää, kun seuraa sote-kuntayhtymä Essoten nokittelua omistajakuntiensa kanssa. Rahasta on kyse — tietenkin.

Kunnat eivät ole toipuneet sokista, jonka viime vuoden laskut aiheuttivat. Tänä vuonna Essote haluaisi käyttää vielä enemmän rahaa.

Kunnat perustivat Essoten, jotta pystyisivät hoitamaan sosiaali- ja terveyspalvelunsa tehokkaasti. Viime vuonna kehitys oli päinvastaista kuin toivottiin, ja kunnat haluavat tähän nopean muutoksen. Essotessa menojen karsimista pidetään mahdottomana, koska toiminta on jo tehokasta.

Kiistely tuo näkyviin kuntayhtymiin liittyvät ongelmat eli heikon omistajaohjauksen ja demokratiavajeen. Essotessa päätökset tekevät itsenäisesti sen hallitus ja valtuusto, joista kummankaan jäseniä ei ole vaaleilla valittu. Maksajakuntien vaaleilla valitut päättäjät voivat esittää lähinnä toiveita.

Essoten alueen kunnat ovat yhdessä hakeneet näkemystä siitä, millaista talousraamia sote-yhtymälle sovittaisivat. Maanantaina asiaan otetaan kantaa kolmen kunnan hallituksessa, ja pian muissakin.

Sekä Essoten että kuntien kannalta kyse on suurista asioista. Kuntataloudet ovat kipurajoilla. Kuntien omasta toiminnasta ei ole revittävissä säästöjä, joita miljoonilla nousevat maksut edellyttäisivät. Kovat veronkorotuksetkaan eivät houkuta. Essotella taas on velvoite ja vastuu palveluista; kyse on ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kunnilla ja Essotella on yhteinen ongelma. Se tuli näkyväksi sote- ja maakuntauudistuksen kaatuessa. Ongelma pitäisi myös pystyä ratkaisemaan yhdessä — mielellään vielä sovussa — sillä vaikeuksia on luvassa jatkossakin.

Sitä on turha toivoa, että asiat pidemmän päälle ratkeisivat vain raha lisäämällä. Järjestääpä soten jatkossa valtio, maakunta tai kunnat, palveluverkot ja toimintatavat täytyy pistää uusiksi. Sellaista rahasäkkiä ei olekaan, jolla vanhenevalle ja raihnaistuvalle väestölle pystyttäisiin hoitamaan palvelut nykymallilla.