Pääkirjoitus: Oikeus voitti, mutta urheilu kärsi tappion



Dopingkiemurat saattavat olla pahimmillaan sekavia. Tuorein esimerkki tulee Urheilun kansainväliseltä vetoomustuomioistuimelta, CAS:lta. Se vapautti 28 venäläisurheilijaa Kansainvälisen olympiakomitean heille langettamista sanktioista.

Kansainvälinen olympiakomitea, KOK langetti aiemmin elinikäisen kilpailukiellon olympialaisiin yhteensä 43 venäläisurheilijalle. Samalla KOK mitätöi urheilijoiden tulokset edellisistä Sotshin talviolympialaisista. KOK:n päätös perustui laajoihin paljastuksiin Venäjän keskusjohtoisesta dopingohjelmasta.

Kokonaan toinen asia on, pääsevätkö urheilijat Etelä-Korean talviolympialaisiin. Kansainvälinen olympiakomitea ottaa kantaa osallistumisoikeuteen myöhemmin. KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach roimi sunnuntaina CAS:n päätöstä kovin sanoin.

CAS teki pykälien mukaan oikeudenmukaisen ratkaisun avatessaan venäläisurheilijoille portin Etelä-Korean talviolympialaisiin. Dopingista on miltei mahdotonta rangaista urheilijaa, joka ei ole kärynnyt testeissä. Paljastukset Venäjän dopingohjelman laajuudesta ja härskiydestä ovat olleet pysäyttäviä. Se saattaa CAS:n päätöksen moraalisesti toisenlaiseen valoon.

Maajoukkuehiihtäjä Matti Heikkinen kuvasi dopingkäänteitä hyvin Ylen haastattelussa. Heikkisen mukaan urheilussa pitää olla selkeät säännöt, joita rikkovia rangaistaan. Sen sijaan urheilun organisaatioiden pitäisi Heikkisen mielestä toimia johdonmukaisesti ja uskottavasti. Tämä puoli ei ole nyt kunnossa. Kärsijänä tässä on kansainvälinen huippu-urheilu.

Pekka Lakka

pekka.lakka@kaakonviestinta.fi