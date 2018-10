Pääkirjoitus: Stadiumi pitää saada tehokäyttöön – Tyhjät tunnit ovat rahan haaskuuta ja hukattuja mahdollisuuksia

Kalevankankaan suuri urheiluhalli Mikkelissä on ollut käytössä reilut puoli vuotta. Hartaasti suunniteltu, mielipiteitä jakanut, odotuksia herättänyt Saimaa-stadiumi on tullut tutuksi seudun urheiluihmisille ja muillekin.

Iso, muunneltava tila on osoittanut toimivuutensa palloilun ja muun urheilun harjoittelussa. Kiipeilyseinä ja Supercorner toivat kaupunkiin harrastusmahdollisuuksia, joita täällä ei ennen ollut.

Tänään sunnuntaina stadiumilla järjestetään jättikirppis, kuukausi sitten hallin täytti Yrittäjän päivän työelämätapahtuma, kesällä Metsä rokkasi, toukokuussa Mikkelissä nähtiin lentopallomaaottelu.

Paljon on tapahtunut, paljon uusia tapahtumia on jo tiedossa. Täysin tyytyväinen ei voi silti olla. Kun hallilla piipahtaa vaikkapa arki-iltana, on helppo huomata, että joutokäyntiä on. Stadiumin toimitusjohtajakin myönsi Länsi-Savon haastattelussa, että urheiluseurat eivät ole hallin erinomaisuutta täysin oivaltaneet.

Jos harjoitusvuoron siirto stadiumille nostaa kustannuksia vaikka 30 prosenttia, ei pidä ihmetellä seurojen nihkeyttä.

Stadiumi oli kaupungille ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle iso investointi. 18 miljoonan euron hallista pitää nyt ottaa kaikki irti: tyhjät kentät ovat sekä rahan että tilaisuuksien tuhlausta. Seurojen kannalta kyse on pitkälti rahasta. Jos harjoitusvuoron siirto stadiumille nostaa kustannuksia vaikka 30 prosenttia, ei pidä ihmetellä seurojen nihkeyttä.

Toimitusjohtaja muistuttaa, että asiat tapahtuvat hitaasti. Puoli vuotta on toki lyhyt aika arvioida menestystä, mutta sekin kannattaa muistaa, että aikaa hallin markkinointiin ja seurojen sitouttamiseen on ollut vuosia.

Stadiumi on Mikkelin seudulle valtava mahdollisuus sekä tapahtumien areenana että liikuntapaikkana. Nyt halli pitää saada tehokäyttöön. Markkinointi eri käyttäjäryhmille täytyy hoitaa viimeisen päälle. Stadiumin on saatava sykkimään aamusta iltaan, joka päivä.