Pääkirjoitus: Rokotusvastaisuus on lasten terveydellä leikkimistä

Pohjanmaalla levinnyt rokotusvastaisuus niittää nyt satoa, kun altistujia etsitään tuhkarokkotartunnan takia. Rokottamaton lapsi sai taudin ulkomailta ja on sen jälkeen altistanut muita lapsia kotikunnassaan Luodossa. Viranomaisten mukaan altistuneita on noin 300, joista viikonloppuun mennessä oli tavoitettu joitakin kymmeniä.

Samalla on kartoitettu Luodon kunnan lasten rokotussuojaa. Se on tarpeen, koska siellä vain 75 prosenttia on rokotettu tuhkarokkoa vastaa. Osuus on kaukana tartuntataudeissa laumasuojan tarjoavasta 95 prosentista. Kun riittävän suuri joukko väestöä on rokotettu ja on vastustuskykyinen jotain tautia vastaan, tauti ei pääse leviämään. Myös rokottamattomien riski sairastua pienenee.

Tuhkarokosta ja monista muista lastentaudeista on päästy käytännössä eroon kattavilla rokotusohjelmilla. On vaikea ymmärtää, miksi jotkut ihmiset haluavat ehdoin tahdoin – omista maailmankatsomuksellista syistään – tuhota tämän hyvän kehityksen. Heidän näkemyksensä mukaan lastentaudit kuuluvat elämään. Käsitys on erikoinen, ei kenenkään tarvitse sairastaa yhtään mitään, jos ei ole pakko.

Tuhkarokon ovat useimmat ennen 1970-lukua syntyneet poteneet, mutta ei sekään harmiton vaiva ole, vaan siihenkin voi kuolla. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan viime vuonna tuhkarokko tappoi 110 000 ihmistä, joista suurin osa oli lapsia.

Suomessa ei ole rokotuspakkoa, eikä sellaiseen liene syytäkään. Silloin osa lapsista saattaisi kadota terveydenhuollon piiristä kokonaan. Valistustyötä rokotusten puolesta on vain tehostettava. Omien, saati muitten lasten terveydellä ei pitäisi leikkiä.

Markku Kumpunen

markku.kumpunen@kaakonviestintä.fi