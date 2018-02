Puheenvuoro: Uusi eläinsuojelulaki parantaa eläinten hyvinvointia — ja suotavaa olisi, että keskustelijat lukisivat lakiluonnoksen ihan ajatuksen kanssa Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema eläinsuojelulain uudistus on loppusuoralla.

Eläinsuojelu-termi on jäämässä pois ja siirrytään eläinten hyvinvointiin, mistä kertoo lakiluonnoksen nimikin. Laki koskettaa kaikkia eläimiä.

Julkaistut pykäläehdotukset vaikuttavat suhteellisen tarkoituksenmukaisilta kotieläintuotannon kannalta.

Uutta on korostettu vaatimus siitä, että ihmisen hoidossa olevan eläimen tulisi voida toteuttaa tärkeitä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.

Tähän vaatimukseen perustuu muun muassa eläimen jatkuvan paikalleen kytkemisen kieltäminen pysyvässä pitopaikassa ja muillakin tavoin eläimen liikkumismahdollisuuksien lisääminen.



Lakiehdotuksessa on mainittu tietyt poikkeukset esimerkiksi lypsylehmien osalta.

Hevosten ja sonnien jatkuva kytkettynä pitäminen kuitenkin kiellettäisiin ja emakon sekä ensikon pitoa tiineytyshäkissä tultaisiin rajoittamaan, mutta 15 vuoden siirtymäajalla.

Kivuliaissa toimenpiteissä, kuten nupoutus tai possun kastraatio, vaadittaisiin aina kivunlievitys.

Uutta tulisi olemaan myös listat eläinlajeista, joita voidaan pitää tuotantoeläiminä, sirkuseläiminä tai kiertävissä eläinnäyttelyissä.

Mukana tuotantoeläinlistauksessa ovat kaikki tällä hetkellä tuotantoeläimenä pidettävät lajit. Listoilla on myös hevonen, jonka asema määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.



Jalostussääntelyäkin tarkennetaan ja lakiin kirjattaisiin pyrkimys elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen.

Linjaus on hyvä erityisesti tiettyjen lyttykuonoisten koirarotujen osalta, joiden synnytys vaatii yleensä sektion pennun suuren pään vuoksi. Samoin kuin belgian sininen - nautarotu, jonka vasikka on liian suuri syntymään normaalisti.

Uutta olisi myös eläimen luovutuksen yhteydessä vaatimus kertoa eläimen terveydentilasta ja hyvinvoinnin kannalta tarvittavista tiedoista.

Eläintä ei saisi enää pitää kaupan toreilla ja markkinoilla eikä luovuttaa alle 16-vuotiaalle ilman huoltajan suostumusta.



Valvontaviranomaiselle ollaan antamassa joitakin lisäkeinoja ja entisiä täsmennettäisiin. Edelleen valvontaa tehtäisiin sekä epäilyn perusteella, että ilman epäilyä suunnitelman tai määräyksen perusteella.

Uutena hallinnollisena keinona tulisi viranomaisen antama kehotus, jos laiminlyönti on vähäinen, esimerkiksi jos ilmoitus on tekemättä tai laiminlyönti on korjattavissa heti.

Kiireelliset eläinsuojelulliset toimenpiteet jaetaan nyt useaan eri lakipykälään, kun ne aikaisemmin olivat vain yhdessä.



Eläimen omistajan oikeusturva varmistetaan edelleen hallintolain mukaan.

Tähän olisi toivonut kirjausta lakitasolle ainakin tarkastuspöytäkirjan jättämisestä tietyn ajan sisällä, mutta sitä ei nyt ole.

Lakiluonnos muuttunee lausuntokierroksen ja eduskuntakäsittelyn aikana. On tärkeää, että kaikki kotieläintahot tuovat lausunnoissaan esiin oman kantansa.

Laki eläinten hyvinvoinnista on yksi tärkeimmistä säädöksistä, joka koskee kaikkea eläinten pitoa, eläimen omistajan vastuita ja velvollisuuksia.



MTK:ssa on linjattu, että uudistettavan eläinsuojelulain tulee olla maailman paras eläinsuojelulaki, joka huomioi sekä tuotantoeläinten että maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ja varmistaa kotimaisen maataloustuotannon jatkuvuuden.

Ilman kannattavaa maataloutta ei ole hyvinvoivia tuotantoeläimiä.

Kansallisen lainsäädäntömme ei tule heikentää kotimaisten kotieläintuotteiden kilpailuasemaa muita EU-maita tiukemmilla eläintenpidon normeilla.

Suomalaiset maatalousyrittäjät ovat valinneet kotieläintuotannon strategiaksi vastuullisuuden ja laadun. Eettisen laadun yksi ulottuvuus on eläinten hyvinvointi.



Yleisenä toiveena varsinkin julkisuudessa käytävään keskusteluun on, että siihen osallistujat jokainen lukisi henkilökohtaisesti lausunnolla olevan lakiluonnoksen. Vain tällä tavoin muodostetut mielipiteet tuovat lisäarvoa keskusteluun ja pitävät sen faktapohjaisena.



Leena Suojala

Eläinlääkäri

MTK



Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo