Puheenvuoro: Verovaroilla tuetaan aivan liian montaa asiaa Julkisuudessa on esitetty lukuja, että yritystukia on 4—8 miljardia, laskutavasta riippuen. Kysymys on siitä, luetaanko yritystueksi alempi verokanta. Voiko siis sanoa, että ottaminen on antamista, jos otetaan vähemmän kuin joku määritelty taso.

Tästä on hyvä esimerkki teollisuuden alempi sähköverokanta tai meille kaikille tutumpi juttu, löpö, eli työkoneissa käytetty polttoöljy. Se on edullisempaa kuin diesel sen vuoksi, että sitä verotetaan kevyemmin. Onko verotuksen ero sitten yritystukea, kun valtio on saamapuolella molempien verotuksessa?

Suorissa yritystuissa maksetaan kuitenkin veronmaksajien rahaa yrityksille. Jokaiselle tuelle on niiden tekovaiheessa olleet perusteet, hyvät tai vähemmän hyvät.



Yritystukien leikkauksesta tekee vaikeaa seurauksien arviointi. Jos laajakaistahankkeiden tuet leikataan, saadaanko maaseudulle tarvittavat nettiyhteydet? Tai jos starttirahaa ei maksettaisikaan, jäisikö pienyrityksiä perustamatta?

Pienten ja keskisuurten yritysten tuet olisikin säilytettävä. Niitä ei ole paljon, eikä niiden leikkaamisella ole edes kansantaloudellista positiivista merkitystä. On muistettava, että yritystoiminnan edellytysten parantaminen, esimerkiksi paikallisen sopimisen edistäminen, on paljon tärkeämpää kuin tukeminen.



Osa Suomenkin maksamista yritystuista on kansainvälisiä. Suomi ”joutuu” niitä maksamaan säilyttääkseen kilpailukyvyn suhteessa kilpailijamaihimme. Tällainen on esimerkiksi paljon parjattu päästökaupan kompensaatio. Saksa maksaa vientiyrityksilleen sitä sata prosenttia EU:n sallimasta määrästä, Suomi 50 prosenttia.

Jos se leikataan suomalaisilta vientiyrityksiltä, menettääkö vientiteollisuutemme kansainvälistä kilpailukykyä niin, että sen seurauksena investoinnit ja uudet työpaikat syntyvät kilpailijamaihimme?

Kaikista epäonnistunein yritystuki on viime vaalikaudella hyväksytty tuulivoimatuki. Se on tullut ja tulee veronmaksajille erittäin kalliiksi. Sitä maksetaan aina vuoteen 2029 asti ja sen hintalappu on kolme miljardia euroa. Sitä ei pystytä keskeyttämään kun sopimukset on tehty.



Yritystuissa on kuitenkin leikkaamista ja toivon, että työryhmä saa leikkauspakettinsa valmiiksi maaliskuun aikana.

Uusia yritystukia ei mielestäni tässä yhteydessä pitäisi tehdä lainkaan. Eduskunnan talousvaliokunnan pöydällä on kuitenkin esitys uudesta uusiutuvan energian tuotantotuesta, joka käytännössä menisi taas tuulivoimayhtiöille. Sen hintalappu on 300 miljoonaa.

Nyt kun yritystukia pyritään leikkaamaan, pitäisi pystyä leikkaamaan muitakin tukia. Yksi sellainen on jäsenmaksujen verovähennysoikeus. Jäsenmaksut pitäisi hoitaa mielestäni omalla rahalla. Nyt niihin käytetään maassamme 200 miljoonaa euroa verovaroja.



Kaj Turunen

kansanedustaja (sin.)

Savonlinna