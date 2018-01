Puheenvuoro: Kodin ja koulun suhde on yhteistyötä ja yhdessä tekemistä Mikkeli on uudistanut kaupunkistrategiansa, jonka päämääränä on hyvän elämän, kestävän kasvun ja korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli. Tavoitteena on, että mikkeliläisillä on edellytykset elää hyvää, sujuvaa ja turvallista elämää.

Laatiessamme Rantakylän yhtenäiskoulun neuvottelukunnan toimintasuunnitelmaa kolmelle seuraavalle lukuvuodelle, otimme lähtökohdiksi kodin ja koulun yhteistyön vahvistamisen sekä kaupunkistrategian kolme painopistealuetta. Halusimme pohtia, mitä strategian tavoitteet tarkoittavat kodin ja koulun yhteistoiminnalle käytännössä.

Keskustelumme tiivistyi näkemykseen, että lasten, lapsiperheiden ja koulujen asema luo perustan hyvälle elämälle ja kestävälle kasvulle sekä vetovoimaiselle Mikkelille. Laadukas ja hyvin resursoitu varhaiskasvatus, esiopetus ja peruskoulu sekä terveet ja turvalliset koulurakennukset ovat sekä kaupungin että yksittäisten kaupunginosien vetovoimatekijöitä.



Kulunut vuosi on juhlittu 100-vuotiasta Suomea yhdessä-teemalla. Jatketaan tuota teemaa ja tehdään yhdessä Suomen ja suomalaisen koulutuksen seuraava vuosisata!

Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on pelkistetty usein ajatuksella, että koti kasvattaa ja koulu opettaa. Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat ympärillämme jatkuvasti. Tulevaisuuden menestystekijöiksi on tunnistettu mm. toiminnan ketteryys ja joustavuus, yhdessä tekeminen, teknologian hyödyntäminen sekä vahva arvopohja, jonka varassa tehdään päätöksiä entistä monimuotoisemmassa ja monimutkaisemmassa maailmassa.

Rantakylän yhtenäiskoulun toiminnan avainsanoja ovat: oppimisen ilo, vastuu, kunnioitus ja välittäminen, yhdessä oppiminen ja laaja yleissivistys. Nuo arvot ja tehtäviinsä sitoutunut henkilökunta rakentavat lapsillemme hyvät lähtökohdat tulevaisuudelle.



Koulu vastaa jatkossakin lastemme opetuksesta. Kodeissa eletään arkea ja lastemme ainutkertaista lapsuutta tai nuoruutta. Kodin ja koulun yhteinen tehtävä on tukea lasta sekä antaa eväitä hyvään elämään. Neuvottelukuntana haluamme kannustaa oppilaiden vanhempia ja huoltajia osallistumaan lasten ja nuorten koulunkäyntiin sekä koulun toimintaan, omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Koulu haluaa rakentaa yritysyhteistyötä alueen yritysten kansa, jotta oppilaat pääsevät tutustumaan yrittäjyyden mahdollisuuksiin. Kannustamme oppilaiden kotiväkeä tarjoamaan omaa osaamistansa koulun opetuksen ja toiminnan tueksi. Osaaminen tai erityistaidot voivat olla työelämän tai harrastusten kautta kehittyneitä.

Yhdessä tekeminen voi olla vaikka teematunti taideaineissa, arjen turvallisuuden infotuokio tai osallistumista luokan opintoretkelle. Se voi olla hyvän olon tuottamista, tietojen tai taitojen välittämistä.



Me neuvottelukuntana tuemme aktiivisesti koulun kehittämistä ja toimintaa. Haluamme vaikuttaa siihen, että lapsillamme ja koulun henkilökunnalla on tulevaisuudessa terveet ja toimivat työskentelytilat.

Koulun uudisosa valmistuu kevättalvella ja se kalustetaan suunnitelmien mukaisesti. Sen jälkeen remontoidaan vanha osa ja rakennetaan teknisen työn tilat. Viestimme vastuutahoille on edelleen, että tehdään koulusta kerralla hyvä ja turvallinen.

Tehdään yhdessä kaupungin strategia osaksi arkea, elämää ja hyvinvointia tämän päivän ja tulevaisuuden Mikkelissä.



Jarkko Kosonen

puheenjohtaja



Tuire Auru

sihteeri

Rantakylän yhtenäiskoulun neuvottelukunta