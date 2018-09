Puheenvuoro: Työntekijän irtisanomissuojan huonontamiselle on monin hyviä vaihtoehtoja

Kyse on näkökulmasta riippuen siitä, että yritys voisi potkia pois hankalan työntekijän entistä helpommin tai siitä, ettei asennevaivainen työntekijä pystyisi jatkossa pilaamaan yrityksen hyvää tulosta tai asiakassuhteita.

Ammattiliitot näkevät keinossa enemmän merkkejä ensimmäisestä ja yrittäjäjärjestöt jälkimmäisestä vaihtoehdosta.

yritysten tulisi panostaa työntekijöiden jatkokurssituksiin ja -koulutuksiin paljon nykyistä hanakammin.

Kyse on myös siitä, mikä on pieni yritys. Suomen mittakaavassa 20 henkilöä työllistävä yritys kuuluu suurten yritysten joukkoon, sillä yli 95 prosenttia maamme yrityksistä on tätä pienempiä.



Riippumatta näkökulmasta oikeaan osuneen työntekijän palkkaaminen on aito haaste etenkin pienille yrityksille. Toinen kysymys sen sijaan on se, kannattaako ongelmaa ratkoa keinolla, joka saa puolet ihmisistä takajaloilleen etenkin, kun irtisanomisen helpottamista ei ole todettu kovinkaan tehokkaaksi keinoksi ongelmaan.

Meillä on hallituksen esityksen sijaan monia parempia keinoja pienten yritysten työllistämisen helpottamiseksi.

Ensinnäkin sosiaaliturvakuluja osittain korvaamalla 1–2 työntekijän yrityksissä kannustaisimme niitä palkkaamaan entistä rohkeammin sen ensimmäisen työntekijän.

Toiseksi nykyistä kattavammalla palkkatuella houkuttelisimme yrityksiä palkkaamaan niitäkin työnhakijoita, joilla on tarjottavana hieman vaillinaista osaamista tai vain ajoittaista työkykyä.



Nykyisessä tilanteessa, jossa miljoonalla suomalaisella arvioidaan olevan puutteellinen tai väärä koulutus ja miljoonalla suomalaisella arvioidaan olevan puutteita tietokonetaidoissa, myös yritysten tulisi panostaa työntekijöiden jatkokurssituksiin ja -koulutuksiin paljon nykyistä hanakammin.

Koulutus voisi tuoda myös yrittäjän näkökulmasta juuri sitä sen kaipaamaa osaamista vanhan työntekijän irtisanomisen ja uuden palkkaamisen sijaan. Samalla se voisi lisätä työntekijän motivaatiota ja tehdä tästä entistäkin paremman. Tätä suuntausta pitää tukea!

Jos käy niin, että palkkaus osoittautuu kerta kaikkiaan epäonnistuneeksi, voi aina turvautua koeaikaan, jonka aikana voi irtisanoa työntekijän ilman perusteita. Koeaikaa pidennettiin ja yhtenäistettiin jo kuuteen kuukauteen, joka useimmiten riittää työntekijän mahdollisuuksien ja mahdottomuuksien arviointiin.

Irtisanomisten helpottamisen sijaan voisi nopeuttaa niiden käsittelyä sekä madaltaa niistä koituvia sanktioita, jotka nyt pahimmillaan voivat olla jopa kahden vuoden palkan kokoisia.



Pienille asiantuntijayrityksille, kuten viestintä- ja konsulttitoimistoille, suosittelen työllistämisen vaihtoehtona myös töiden tilaamista alihankkijalta, jolloin yrittäjällä säilyy aina oikeus arvioida ja päättää tilausten määrästä.

Keinoja irtisanomisen helpottamisen sijaan on siis monia, ja niitä kannattaa myös hyödyntää yhteisuntarauhan säilyttämiseksi.



Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki