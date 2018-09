Puheenvuoro: Suomi tarvitsee vanhusasiainvaltuutetun

Uskoakseni, meillä kaikilla on lähipiirissämme tuttavia tai läheisiä, jotka ovat kohdanneet näitä ongelmia henkilökohtaisesti. Voidaan todeta, että jos jossain olisi kiireellisesti korjattavaa, niin vanhusten asioissa.

Vanhusväestön määrä kasvaa koko ajan. Vanhuuteen liittyvät erilaiset toimintaa rajoittavat sairaudet ja muistiongelmat rajoittavat selviytymistä arjesta. Vanhukset tarvitsevat tukea elämänsä viimeisille vuosille.

Vanhukset tarvitsevat laadukkaita koti- ja laitospalveluita. Tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajat ovat itseoikeutettuja arvokkaaseen ja ihmisarvoiseen vanhuuteen. Näin ei valitettavasti nyt näytä olevan.

Suomessa on aina pidetty tärkeänä lasten hyvinvointia, ja hyvä niin. Lasten asioita valvoo ja niistä huolehtii lapsiasiainvaltuutettu. Yhtä lailla yhteiskunnassamme pitäisi antaa arvo myös vanhuksille ja perustaa vanhusasiainvaltuutetun virka.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi toimia valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka valvoo vanhusten oikeuksien toteutumista ja raportoi näistä suoraan eduskunnalle. Lisäksi vanhusasiavaltuutettu on henkilö, joka omalla toiminnallaan vaikuttaisi laajemminkin yhteiskunnalliseen ajatteluun vanhusten hoidossa.

Vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen tarvitsee lain. Kun tällaista lakiesitystä, ei ainakaan vielä ole tullut hallituksesta, on asiasta tehty kansalaisaloite. Aloite on kerännyt yli kaksikymmentä tuhatta kannattajaa ja on vielä allekirjoitettavissa.

Katri Fältberg Turusta ja Tiina Tuomela Vantaalta ovat aloitteen takana. Perustelutekstissään he kirjoittavat: ”Huolestuneena olemme saaneet seurata uutisointeja kotoa löydetyistä, huonokuntoisista, lähes heitteillä olevista vanhuksista. Yksinäisten ikäihmisten itsemurhien määrä on noussut. Myös alkoholiongelmat ovat lisääntyneet. Kaikki tämä on suuri hätähuuto.”

Myös inhimillinen saattohoito on turvattava. Saattohoitovapaasta läheiselle olisikin sovittava samassa yhteydessä.

Maassamme on muutama asia luokiteltu sen verran tärkeäksi, että niille on perustettu oma valtuutettu. Näitä ovat mm. lapset, tasa-arvo ja nyt myös elintarvikemarkkinat.

Elintarvikemarkkinoitakin siis pidetään niin tärkeinä, että maahamme on perusteilla elintarvikemarkkinavaltuutetun virka. Tästä kertoi maatalousministeri viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla. Se on tärkeä ja kannatettava pesti, mutta ihmettelen suuresti, jos vielä tämänkin jälkeen vanhusten edunvalvoja katsottaisiin tarpeettomaksi.



Kaj Turunen

kansanedustaja (kok.)

Savonlinna