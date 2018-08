Puheenvuoro: Anttolalla on paljon vahvuuksia, joilla se voi pärjätä, vaikka ajat muuttuvat

Anttola on ollut pitkään osa Mikkeliä, väestörakenne on vanhentunut, elinkeinorakenne on muuttunut ja kesämökkien määrä on noussut muutamasta kymmenestä lähes tuhanteen kesämökkiin. Tämä kaikki on suurta dynaamista muutosprosessia, joka koskettaa meitä jokaista.

Muutos luo mahdollisuuksia ja haasteita, joita käsittelemme vahvuuksillamme ja heikkouksillamme. Muutos koetaan joko uhkana tai väylänä eteenpäin riippuen siitä, miten koemme oman kykymme vastata siihen. Maaseutu ja kaupungit elävät toisensa vuorovaikutuksessa, jossa molemmat tarvitsevat toisiaan.



Eräs keskeinen megasuuntaus on kaupungistuminen: muuttoliikkeeseen perehtynyt tutkija Mika Aro on laskenut Suomen kaupunkialueiden väestön kasvaneen 74 hengellä ja maaseutualueiden väestön vähentyneen 22 hengellä joka päivä vuodesta 1990 lähtien. Tämän suuntauksen vaikutukset ovat hyvin nähtävissä täällä Etelä-Savossakin ja Anttolassa.

Tuottavuuden kasvun kohentamiseen ja väestörakenteen oikaisemiseen voimme itse osaltamme vaikuttaa maakunnan omalla elinkeino politiikalla, osaamisella ja yhteistyöllä. Hyvä elinkeino politiikka tunnistaa mahdollisuudet, mutta välttää tukeutumasta vain yhteen voimavaraan, koska tällöin riskinä on putoaminen ns. resurssiloukkuun. Suomessa matkailu tuottaa noin 2,5 prosenttia bruttokansantuotteestamme, ja tämä vaikutus heijastuu Etelä-Savoonkin myönteisesti, sillä se luo uusia työpaikkoja. Nopea kasvu ei ole kuitenkaan laadun tae.



Anttolalla on paljon vahvuuksia: keskeisenä on luonnollisesti puhdas ja raikas luonnon monimuotoisuus, jonka vaalimiseen meitä kaikkia tarvitaan. Puhdas luonto ei ole rajaton hyödyke, vaan yhä etenevässä määrin niukka hyödyke. Ympäristömme tarjoama rikkaus ei ole globaalisti ajatellen suurimmalle osalle ihmiskunnalle edes mahdollista, mikä meidän on hyvä muistaa. Ihmisen elämä on lopulta riippuvainen luonnon hyvinvoinnista. Pitäkäämme hyvää huolta tästä elämänlaadun ja elämän varallisuuskohteesta.

Anttolan toisena vahvuutena on paikkakunnan oma identiteetti; perintö eilisestä ja rohkeus katsoa asioita eteenpäin. Tarttua uuteen yksilöinä ja yhdessä. Paikkakunnan identiteetti muodostuu sen ominaispiirteistä ja oikeanlaisesta ylpeydestä omaan paikkakuntaan. Kun itsetunto on kohdallaan, yhteistyö ja kestävän kehityksen pohjalta harjoitettu elinkeino politiikka vievät meitä kaikkia eteenpäin.



Vastuu tulevasta jakautuu meidän yksilöiden ja julkisen sektorin kesken. Yksilöinä voimme yhä enemmän käyttää paikkakunnan palveluja ja luoda yrittäjyyttä, mutta julkisen sektorin vastuulla on rakentaa koulu sekä ylläpitää uskottava sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta anttolalaisia varten.

Mikkeli rakentaa uutta mainekuvaansa; brändiä. Mainekuvan sisällön ja viestin selkeyden ohella, olennaista on, ettei luoda mielikuvaa, joka ei vastaa todellisuutta. Mikkelin opinahjot ovat laadukkaita, ja Anttolan hyvän sijainnin ansiosta voimme niistä nauttia. Kaupungin on huolehdittava siitä, että Anttolan yhtenäiskoulu saa asianmukaisen uuden koulurakennuksen ryhdikkäällä aikataululla.



Tuomas Anhava kirjoitti vuonna 1958: ”Järvet tuhannet, harmaat peltikatot / punaiset töllit ja neidot valkeat, / peruna kukkii, kasvavat mukulat ja niityt”.

Tämä romanttinen kuvaus on edelleen arvokas, ja meillä jokaisella on oikeus ja mahdollisuus tästä tunnelmasta nauttia. Se antaa voimia kohdata arjen haasteet.



Hannu Ranki

VTM, Anttolan kesäasukas vuodesta 1967

Kirjoitus pohjautuu puheeseen tämän kesän Anttolan Kihuilla.