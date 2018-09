Puheenvuoro: Maakuntahallinto on mahdollisuus, jos halua on

Maakuntahallinto on ainut näköpiirissä oleva keino hallita ja pienentää valtionhallinnon kestävyysvajetta, kirjoittaa Heimo Hokkanen.

Vallitsee poliittinen yksimielisyys siitä, että sote-uudistus tarvitsee leveämpiä hartioita. Siihen yksimielisyys loppuukin. Antti Rinne (sd.) on esittänyt ratkaisuksi sote-kuntia. Kansliapäällikkö Päivi Nerg on arvioinut, että osa maakunnista on liian pieniä pystyäkseen kantamaan sote-vastuut.

Jos tahtoa leveämmistä hartioista ei riitä juuri enempään kuin sote-hallinnointiin, ovat sote-kunnat riittävä ratkaisu. Maakuntahallinto on yliorganisointia pelkkään sote-hallintoon ja lisäkustannuksia entisten päälle.

Sote-kunnat olisivat perustuslain mukainen ratkaisu. Sote-kunnat hoitaisivat määrättyjä tehtäviä, rahoitus tulisi kokonaisuudessaan valtiolta ja toimintaa pyörittäisi vaaleilla valitut valtuustot virkamiehineen, ministeriön hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

Maakuntahallinto on ainut näköpiirissä oleva keino hallita ja pienentää valtionhallinnon kestävyysvajetta ja sovittautua kuuden miljoonan kansalaisen hallinnointiin. Maakuntahallinto on myös mahdollisuus säilyttää demokraattista päätöksentekoa, jossa tehdään omarahoitteisia aitoja päätöksiä paikallisista asioista.

Lupa-, valvonta- tms. asioiden, joiden tulee toteutua täsmälleen samalla tavalla koko Suomessa, tulee olla edelleen valtionhallinnon tehtäviä. Talvivaara osoitti, että ympäristöhallinnon asiat ovat valtion kysymyksiä.

Suurimmat kaupungit pitää ratkaista omana kysymyksenä

Toisesta suunnasta tarkastellen kaikki tehtävät, jotka eivät hoidu kunnalta yksin vaan hoidetaan kuntayhteistyönä, tulisi siirtää maakunnille. Näitä ovat esimerkiksi toisen asteen opetus sekä sivistys- ja vapaa-ajantoimen palvelut kuten kirjastot ja avustukset seuroille ja järjestöille.

Maakuntien liitoista tullee maakuntahallinnon osastoja. Samassa yhteydessä kannattaisi laittaa vireille muutos, että yleispiirteinen maankäytön suunnittelu tulisi maakuntien vastuulle. Suurimmat 21 kaupunkia, Mikkeli mukaan luettuna, tulee tarkastella omana kysymyksenään.

Suurten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisen aikajänne on pitkä.

Hallinnon rakenteessa tulee olla selkeä tavoite, että asiat pystytään hoitamaan samassa yksikössä, kerralla valmiiksi ilman yhteistyötä eri suuntiin.

Kuntien ykköstehtäviä olisivat jatkossa varhaiskasvatus, ala- ja yläkoulut, vapaa-ajan palvelut, rakentamisen edellyttämä kaavoitus toimenpiteineen ja kunnallistekniikka sekä kadut.

Oma kysymyksensä on 21 suurimman kaupungin mahdollisuudet toimia voimalla alueensa hyväksi. Peruskunnat hoitaisivat nimettyjä tehtäviä ja yleinen toimivalta olisi maakunnilla.

Soten rahoitus tulee pitää valtiolla

Maakuntahallinnon rahoitus on vaikein kokonaisuus. Maakuntahallinnollehan siirtyisi tehtäviä nykyiseltä valtion väliportaan hallinnolta. On luonnollista, että valtio vastaa niistä menoista. Sotea varten leikataan kuntien veroprosentteja ja valtio ottaa kantaakseen sote-kulut. Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi koko maassa sote tulee pitää kokonaan valtiorahoitteisena.

Verotusoikeus tulisi olla vain valtiolla ja maakunnilla. Näin kokonaisveroaste voidaan hallita. Jatkossa lainanottoon oikeutettuja voisivat olla vain valtio ja maakunnat. Järjestelyyn luonnollisesti kuuluu, että kuntien nykyiset lainat siirtyvät maakuntien hoitoon.

Monien velkaantuneiden kuntien toimintamahdollisuudet olisivat olemattomat, jos ne joutuvat painimaan vanhojen lainojen hoidon kanssa hamaan tulevaisuuteen. Leveämpiä hartioita tarvitaan tässäkin.

Jatkossa kunnat tekisivät talousarvionsa kuten ennenkin. Talousarvioista päättäisi maakuntavaltuusto, joka myöntäisi tarvittavan rahoituksen.

Suurten yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisen aikajänne on pitkä. Sote- ja maakuntamuutoksessa kymmeniä tuhansia työsopimuksia joudutaan neuvottelemaan uusiksi työsuhteiden harmonisoinnin ja tehtävien muuttumisen vuoksi. Jos rahoitukseen ei löydy kansantaloudellisesti kestävää, selkeää kokonaisratkaisua, pitää maakuntahallinto unohtaa.

Tässä vaiheessa olisi tärkeintä muodostaa laaja yhteisymmärrys, että tarvitaanko Suomeen todella maakuntahallinto ja onko valmiudet sellainen toteuttaa vai riittääkö Antti Rinteen sote-kuntamalli.

Heimo Hokkanen

Mikkelin lyseon poikia

Helsinki