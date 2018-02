Puheenvuoro: Miksi reilut kauppatavat pelottavat suuria kauppaketjuja? Euroopan unioni on valmistellut komissaari Phil Hoganin johdolla lainsäädäntöä elintarvikeketjun epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi. Lakiehdotuksia odotetaan tulevan kevään aikana. Maanviljelijöiden ja osuuskuntien eurooppalainen kattojärjestö Copa-Cogeca odottaa, että laki saataisiin käsittelyyn mahdollisimman pian.

Komission tekemien selvitysten perusteella lähes jokaisessa EU-jäsenmaassa ilmenee epäreiluja kauppatapoja. Copa-Cogecan vaatimus lainsäädännöstä, joka antaisi elintarvikeketjun heikoimmalle lenkille eli maataloudelle edes jonkinlaista minimiturvaa, on varsinkin Suomessa erittäin perusteltu.

EU:sta löytyy myös hyviä esimerkkejä, millä tavoin epäreiluun kauppaan on voitu puuttua. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Tesco on joutunut korjaamaan toimintatapojaan ruoka-asiamiehen puututtua sen toimintaan.

Tärkeää ovat olleet riittävät sanktiot, jolloin kauppajätit joutuvat ottamaan reilun kaupan tavoitteet tosissaan. Pelkkä yleinen paheksunta ei riitä, kun kyseessä on miljardiluokan bisnes.



Suomalainen kilpailulainsäädäntö perustuu yksipuolisesti kuluttajan aseman tarkasteluun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy epäreilut kauppatavat, jos kuluttajan kaupassa maksama hinta on mahdollisimman alhainen. KKV toimii halpuuttajan turvamiehenä.

Lainsäädännön sokea piste on siinä, että halvan hinnan kustannukset maksaa aina jokin taho. Tällä hetkellä erityisesti maatalous, mutta myös pienet elintarviketoimijat ja osin teollisuus.

Kilpailulainsäädäntöön tarvitaan muutos, jossa suojellaan muitakin kuin kuluttajia. Pitkällä aikavälillä nykyinen kuluttajan suojelukaan ei ole kestävällä pohjalla. Suomalaisen maatalouden heikko kannattavuus johtaa siihen, että kaupassa on jatkossa entistä useammin tyhjiä hyllyjä, mikäli niihin on ollut tarkoitus laittaa kotimaisia tuotteita.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Niemen mukaan (Maaseudun Tulevaisuus 5.2.2018) Suomen elintarvikekaupassa kilpailu on niin raadollista, että jos epäreilut tavat ovat mahdollisia, niitä käytetään. ”Kun kilpaillaan halvoilla hinnoilla kuluttajille, pitää teollisuus ja tuottaja pitää tiukoilla", Niemi toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu kauppatapalakia ja ruokavaltuutetun virkaa. Ruokavaltuutetun tehtävä olisi seurata elintarvikeketjun kauppatapoja ja tarvittaessa puuttua epäreiluihin käytäntöihin.



Suomessa, missä kauppa on keskittynyt äärimmilleen (S-ryhmän markkinaosuus lähes 50 prosenttia), kauppatapojen valvonta tulee tarpeeseen. Tällä hetkellä kauppa sanelee, mitä ja, millä hinnoilla ottaa valikoimiinsa. Epäkohdista ei uskalleta valittaa, kun vaarana on valikoimista pois jääminen. Kaupan peräänkuuluttama itsesääntely ei toimi.

Kilpailulainsäädäntöä uudistettaessa kaupan vastustus oli rajua. Nyt on meneillään vähintään yhtä raju vyörytys erityisesti hallituspuolueiden kansanedustajien suuntaan, jotta reilua kauppaa ei tehtäisi jatkossakaan.



Kysymys kuuluu, mitä kauppa pelkää? Ovatko reilut kauppatavat niin suuri uhka, että niitä ei puolueeton taho saisi valvoa? Onko elintarvikeketjun heikompien aseman parantaminen niin vaarallista, että sitä ei voida hyväksyä?

Suomalainen maatalous on sitoutunut tuotannossaan avoimuuteen ja korkeaan laatuun. Voidaan perustellusti kysyä, mihin suomalainen kauppa on sitoutunut tai valmis sitoutumaan?

Vastaukseksi ei riitä hokemat kotimaisten tuotteiden myyntimääristä. Tappiolla ei niitä kaupalle voida enää kovin kauan lahjoittaa. Ja siinäpä lopuksi vinkki verottajalle lahjaveron osalta.



Vesa Kallio

toiminnanjohtaja

MTK-Etelä-Savo