Puheenvuoro: Kansainvälistyminen vaatii ensisijaisesti rohkeutta — ja sitä rohkeutta tarvitaan joka päivä enemmän

Kansainvälistyminen on turvallinen ja trendikäs sana, joka usein muistetaan mainita juhlapuheissa ja organisaatioiden strategiapapereissa.

On kuitenkin tärkeää pysähtyä kysymään, että mitä se kansainvälisyys sitten oikeasti on ja miksi se on tärkeää.

Omassa työssäni olen tekemisissä kansainvälistymisen kanssa monella eri tavalla.

Erityisesti työskentelen liikkuvuuksien parissa molempiin suuntiin – eli toisin sanoen olen sekä ottamassa vastaan Suomeen ulkomailta saapuvia ihmisiä että myös lähettämässä suomalaisia maailmalle.

Näiden omien kokemusten myötä olen sitä mieltä, että kaiken ydin kansainvälisyydessä on loppujen lopuksi rohkeus.

Se on rohkeutta astua ulos omalta mukavuusalueelta, rohkeutta kohdata erilaisuutta avoimin mielin sekä rohkeutta katsoa asioita itselle uudesta, vieraalta tuntuvasta näkökulmasta.

Ja kuten usein elämässä muutenkin, niin myös kansainvälisyydessä rohkeus palkitaan. Tässä tapauksessa palkintona ovat uusiin ihmisiin tutustumisen myötä avautuvat mahdollisuudet sekä uudet rikkaat ajatukset ja toimintatavat.

Kansainvälistymisen myötä tämä rohkeus myös kehittyy ja kasvaa. Opimme entistä paremmin ymmärtämään erilaisia ajatuksia ja olemme valmiimpia kommunikoimaan eri lähtökohdista tulevien ihmisten kanssa.

Nykyajalle on hyvin tyypillistä ihmisten ja yhteiskuntien voimakas jakautuminen sekä nopeasti kärjistyvät välit, kun ollaan vastakkaista mieltä asioista. Tästä syystä tarvitsemme nyt juuri tuota kansainvälisyydessä vaadittavaa rohkeutta aivan joka paikassa.

Olipa kyse sitten yksittäisistä ihmisistä tai organisaatioista, meidän on opeteltava malttia erilaisia ajatuksia kohdatessa ja haettava yhdessä uusia rohkeita näkökulmia, jotka tuovat menestystä koko Suomelle.

Miten kansainvälistymistä sitten käytännössä tehdään? Aiemmin mainitsemani liikkuminen on helppo tapa päästä alkuun. Eli kutsutaan vieraita tänne meille tai lähdetään itse maailmalle!

Kansainvälisyydestä haaveileville on tarjolla useita väyliä, joista varmasti löytyy jokaisen tarpeisiin ja budjettiin sopivia ratkaisuja.

Esimerkiksi Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa tukea kansainvälistymiseen ja liikkumiseen niin opiskelijoille, nuorisolle kuin yrittäjillekin. Keinoja siis kyllä löytyy, enää vaaditaan niihin tarttumista ja ensiaskeleen ottamista.

Ja siinä kysytään juuri sitä rohkeutta.

Antti Rantaniva

kansainvälisyyskoordinaattori, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Mikkelin nuorkauppakamarin kansainvälisyysvastaava 2019

Mikkeli