Puheenvuoro: Poliittinen suhmurointi jyräsi asiantuntijat sairaaloiden työnjaossa — Professori Hannu Paajanen kertoo, kuinka neuvottelut leikkauksista etenivät

Mikkelin Essoten ja Savonlinnan Sosterin kirurgian työnjaossa pitäisi etusijalla olla kaikkien kirurgisten potilaiden tasapuolinen ja hyvä hoito. Tekonivelkirurgiasta on tullut nolo kiista sairaaloiden välille, vaikka se käsittää vain noin 5—10 prosenttia kirurgian leikkaustoiminnasta.

Keskittämiskeskusteluissa on jäänyt tyystin huomioimatta muun muassa syöpäpotilaat, muut tukielinsairaudet ja onnettomuudet. Esimerkiksi Mikkelin keskussairaalaan (väestöpohja 100 000) tulee joka päivä leikattavaksi lonkka- tai rannemurtuma ja lähes joka viikko vakavan liikenneonnettomuuden uhri.

Noin 60—80 prosentissa kirurgian hoitotapahtuma ei edes vaadi leikkaushoitoa, vaan useiden kirurgian erikoisalojen kokemusta ja ammattitaitoa, joita Essote tarjosi tuloksetta Sosterille.

Kirurgian työnjakoa palkattiin selvittämään kolme maamme kirurgian huippu-asiantuntijaa: dosentti Petri Juvonen sekä professorit Hannu Paajanen ja Reijo Haapiainen. Sosteri viittasi kintaalla selvitysraportteihin ja pitää edelleen kiinni Savonlinnaan perustettavasta tekonivelkirurgian osaamiskeskuksesta.

Mahdollinen Coxan tulo Savonlinnaan aiheuttaa takuuvarmasti muun tärkeän kirurgian häviämisen paikkakunnalta.

Essotessa sekä tehokkuus että laatu ovat paremmat

Allekirjoittanut palkattiin alkuvuodesta tekemään sairaaloiden työnjaosta selvitys yhteisen ylilääkärin nimikkeellä, vaikka Sosteri oli näköjään jo päätöksensä tehnyt.

Aloitin vaativan työn keräämällä tietoa ja vertailemalla tekonivelkirurgian määriä, infektioita, uusintaleikkauksia ja hintoja molemmissa sairaaloissa. Selvitystyö osoitti, että Essoten laatu ja kustannukset tekonivelkirurgiassa olivat huomattavasti paremmat kuin Sosterin.

Essotessa tekonivelleikkaus maksoi 6 800 ja Sosterissa 10 000 euroa. Sosterissa uusintaleikkauksia oli polven tekonivelissä kaksi kertaa ja lonkan tekonivelissä jopa neljä kertaa enemmän kuin Essotessa. Myös sairaalainfektioita oli Savonlinnan tekonivelleikkauksissa neljä kertaa enemmän kuin Mikkelissä.

Sosiaali- ja terveysmenot Sosterissa ovat maan suurimmat ja Mikkelissäkin yli maan keskiarvon. Molempien sairaaloiden alueella väestö vähenee vuodessa 2 000 asukkaalla.

Minä työhön palkattuna asiantuntijana en ollut kertaakaan päässyt esittämään selvitystäni Essoten ja Sosterin hallituksille saati valtuustojen puheenjohtajille.

Kirurgisten hoitopalvelujen järjestämisessä on nähtävä 5—10 vuoden päähän. Molempien kaupunkien tulisi laittaa rahat aivan muualle kuin kirurgian leikkaushoitoon. Esimerkiksi vanhusten kotisairaanhoitoa, laitoshoitoa ja digitaalisia etäpalveluja pitäisi tukea mieluummin kuin haaveilla kirurgian huippuyksiköstä.

On myös epävarmaa, että saako Savonlinna Coxan tytäryhtiönä leikattua asetuksen määräämät 600 tekoniveltä vuodessa, kun ympärillä olevat sairaalat tehostavat toimintaansa ja pitävät kiinni potilaistaan.

Keikkalääkärien käyttö on kallista

Ennustan, että Sosterin budjetti kasvaa edelleen, jos tekonivelkirurgian lisäksi ostetaan muun kirurgian perustoiminta ”keikkalääkärien” rahakkailla sopimuksilla.

Kirurgin palkka virkatyönä on noin 6000 euroa kuukaudessa. Keikkaortopedi ottaa helposti 3 000 euroa päivässä, kun käy ”sivucoxassa” leikkaamassa 3—4 proteesia.

Mikkelissä on virassa on 17 erikoislääkäriä (6 ortopedia). Savonlinnassa heitä on 1—2, mutta siellä vierailee jo nyt 15—17 keikkakirurgia. Lisäksi Sosterin ”tekonivelkeskuksessa” potilasturvallisuus voi olla riskialtista, ellei panosteta päivystykseen (kardiologia, tehohoito).

Tampereen Coxan vieressä on ympärivuorokautinen teho ja huippukardiologian yksikkö, kun tekonivelpotilas saa leikkauskomplikaationa vakavan verenvuodon, sydäninfarktin tai keuhkoveritulpan.

Selvityksen tuloksia ei haluttu kuunnella

Kirurgian asiantuntijat antoivat kaksi mallia Essoten ja Sosterin yhteistyölle:

1) tekonivelkirurgia Mikkeliin ja vastaava määrä muita leikkauksia sekä 5—6 erikoislääkärin virkatyö Savonlinnaan tai

2) tekonivelkirurgia Savonlinnaan ja Mikkeliin Savonlinnasta päivystykset sekä asetuksen vaatimat leikkaukset.

Malli 1 olisi ollut maakunnan kirurgisen hoidon ja päivystyksen turvaamisen kannalta mielestäni ehdottomasti paras. Selvitystyötämme ei koskaan julkaistu eikä edes annettu mahdollisuutta kertoa tuloksia Savonlinnan seudun veronmaksajille.

Julkisuudessa on toistettu, että kirurgian työnjaosta maakunnassa olisi viime keväänä syntynyt sopu. Todellisuudessa mitään sopua ei missään vaiheessa syntynyt.

Valintani haastatteluissa kysyin suoraan Sosterin johtajalta Panu Peitsarolta, onko keskittämisasetuksen mukainen potilaiden hoitojako jo kulisseissa etukäteen päätetty? Sain häneltä kielteisen vastauksen.

Kun olin kaksi viikkoa tehnyt selvitystyötä ja antanut väliraportin, Peitsaro totesi, että ”voit lopettaa työsi tai kerromme julkisuudessa Lääkärikeskus Ikioman liitännäisyytesi”. Nämä olin toki työhönottohaastattelussa avoimesti jo kertonut ja sitä paitsi jokainen voi ne googlata internetistä.

Seuraavana päivänä pidettiin sairaaloiden tiedotustilaisuus, jossa näyttävästi kerrottiin, että Sosterin ja Essoten hallitukset ovat jo päättäneet, että tekonivelet leikataan Savonlinnassa.

Kun amatöörit suhmuroivat, jälki on sen mukaista

Ikäväkseni voin vain todeta, että kun maanviljelijät, hammaslääkärit ym. amatöörit suhmuroivat kulisseissa ja kävelevät kirurgian ammattilaisten ohi päätöksenteossa, niin jälki on sen mukaista.

Toivottavasti kuitenkin saadaan lopulta järkevä ratkaisu sairaaloiden työnjakoon niin, että potilaiden hoito ei kärsi enää tästä negatiivisesta lehtikirjoittelusta.

Hannu Paajanen

kirurgian professori, yleiskirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri; vt. ylilääkäri ESSOTE; lääketieteellinen johtaja Lääkärikeskus Ikioma