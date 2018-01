Puheenvuoro: Metsänomistajan puulle riittää kysyntää ja ostajaehdokkaita riittää Tällä hetkellä metsäyhtiöt sitouttavat asiakkaitaan hinta-, kumppanuus-, ja takuusopimuksilla, joilla pyritään kasvattamaan varmojen myyntierien määrää. Luvataan, että puunostajan kanssa tehty sopimus takaa alkuvuonna tehdylle puukaupalle mahdollisen lisätilin, jos puun hinnat nousevat.

Joissakin malleissa maksetaan edellisille kaupoille takautuvasti lisää, jos tuo säännöllisesti puuta samalle ostajalle. Lisätili perustuu aina ostajan omiin laskelmiin, mutta kilpailun perusteella syntyneeseen hintatasoon verrataan lopulta jollain tavalla.

Jos kaikilla metsänomistajilla olisi edellä mainittu sopimus ja olisimme sidotut yhteen puunostajaan, ei korotuksia nähtäisi. Kukaan ei kilpailuttaisi puueriään eikä tarkistustarvetta olisi.



Takavuosina ei puun menekistä välttämättä ollut varmuutta, mutta nyt puulla on kysyntää. En näe syytä tehdä hinnan tai menekin vuoksi sopimuksia kenenkään kanssa. Kilpailua on.

Sijoitusasiat ovat oma lukunsa. Jättääkö rahat metsäyhtiöön vai laittaako muihin kohteisiin, tapoja on tuhansia. Puut saa menemään markkinoille helposti. Hankintasäteet leikkaavat hyvin ristiin rastiin Etelä-Savon metsät.

Kaupantekoon saa edullisesti ajantasaista asiantuntemusta metsänhoitoyhdistyksistä. Niiden jäsenet saavat MTK:n Reppu-palvelusta maakunnan puunhinnat hakkuutavoittain. Oma hinta selviää pyytämällä tarjoukset.



Sadonkorjuu on Suomessa vaikeuksissa. Maa ei kanna korjuukalustoa eikä pölliautoja. Markkina vetää hyvin ja puuta pitää saada liikkeelle. Muste ei ennätä kauppakirjassa kuivua, kun hakkuu alkaa hyvin liikennöitävällä leimikolla. On tässä yksi myönteinenkin asia; Venäjälläkin vettä on satanut eikä siellä puu liiku yhtä hyvin kuin Etelä-Savossa.



Kuka valvoo puunkorjuuta? Millainen mielikuva asiasta myyjällä on? Ennätätkö itse valvomaan korjuun, joka keskimääräisessä leimikossa kestää pari—kolme päivää? Yhtiöiden vastuut on ulkoistettu sopimuksin korjuuyrittäjille. Oletko varma, että kaupassa sovitut asiat ovat hakkuukoneen kuljettajan tiedossa?

Vielä 1990-luvulla korjuuta valvoi ostajan työnjohto ja liuta tarkastajia. Nyt kohteella ei käytännössä käy ostajan edustajia korjuun aikana. Vastuu on ulkoistettu yrittäjälle ja korjuuta ohjataan tietoverkoilla. Kaikki on kiinni tiedon tallennuksen tasosta.

Valvontaongelmat on tiedostettu metsänhoitoyhdistyksissä jo kauan. Yhteydenottoja riittää. Siksi suosittelemme puukaupan hoitamista valtakirjakaupalla. Palveluun sisältyy korjuunvalvonta ja raportti poikkeamista ja korjauksista.



Hiilikeskustelu on kova edunvalvonnallinen vääntö. Suomalaisten on ymmärrettävä, että muualla Euroopassa ei metsää ole eikä asia ole kovin tuttu. Eurooppalaiset päättäjät ovat erkaantuneet metsistä jo sukupolvia sitten.

Hiilikysymyksen lopullinen totuus selviää lähivuosina. En usko joulukuisen päätöksen olevan lopullinen vaan asian ympärillä tullaan vielä politikoimaan. Esitellään kuvia murtuvista jäävuorista ja sulavasta napajäästä; puunkaatajat ovat pahiksia. Mielikuvilla lobataan ja kivihiiltä palaa enemmän kuin koskaan.



Metsien omistus on monella solmussa. Kuolinpesiä ja toimimattomia yhtymiä on valtava määrä. Vaikka omistuksiin liittyviä ongelmia päivittäin ratkotaan, on iso pinta-ala teollisen metsänkäytön ulkopuolella vuosikymmeniä. Kuolinpesien määrä lisääntyy koko ajan ja tilat pilkkoutuvat kannattamattomiksi metsäyksiköiksi.

Pientä säännösliikehdintää on, mutta nopeita ratkaisuja ole odotettavissa. Pari pientä muutosta kasvattaisi metsätilojen kokoa: Luovutusvoittoverovapaus myös sisarusten lapsille luovutettaessa ja hankintameno-olettaman nosto määräaikaisesti 70 prosentin tasolle ulkopuolisille myytäessä.

Menetetyt tulot saataisiin takaisin metsästä, kun puukauppojen määrä kasvaisi ja pääomaveroa kertyisi enemmän.



Harri Huupponen

asiakkuuspäällikkö

Mhy Etelä-Savo