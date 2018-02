Puheenvuoro: Veikkaus ei sijoita raha-automaattejaan köyhien kiusaksi Julkisuudessa on kirjoiteltu, että Veikkaus sijoittaa raha-automaatteja erityisesti huonotuloisille alueille. Näin ei ole.

Veikkauksen raha-automaattien sijoittelua ohjaavat ensisijaisesti liiketaloudelliset periaatteet, vastuullisuus ja kumppanien yhdenvertainen kohtelu.



Peruslähtökohta on, että raha-automaatteja sijoitetaan sinne, missä on kauppoja, eikä niin, että kauppoja sijoitetaan sinne, missä on automaatteja.

Esimerkiksi alueella, jossa ei ole yhtään kauppaa, ei ole myöskään automaatteja. Toisaalta alueella, jolla sijaitsee iso kauppakeskus, on myös paljon automaatteja. Tämä kauppakeskus palvelee kuitenkin todella laajaa aluetta, eikä pelkästään postinumeroaluetta, jolla keskus sijaitsee.

Pelejä koskevat sijoituspäätökset tehdään täysin samojen kriteerien mukaan kaikkialla Suomessa. Sijoittumista ei ohjata alueen sosioekonomisen aseman mukaan eli automaatteja ei sijoiteta erityisesti hyvä- tai huonotuloisille alueille.



Raha-automaatit muodostavat ison, mutta laskevan osan pelihaitoista. Pelaaminen on siirtymässä verkkoon.

Veikkaus lähtee siitä, että pelaaminen raha-automaateissa on muutaman vuoden kuluttua lähtökohtaisesti mahdollista vain tunnistautuneena ja pelaajalla on pakollisena käytössä samat pelaamisen rajat kuin verkkopelaamisessa. Nämä Veikkauksen pakolliset pelirajat ovat ainutlaatuisia maailmassa.

Hajasijoitetut raha-automaatit ovat suomalainen erityispiirre, jolla on pitkät perinteet. RAY aloitti toiminnan pajatsoilla 1930-luvun lopulla ja hedelmäpelit tulivat kauppoihin 1970-luvun alussa. Pelaaminen on ollut avointa eikä piilossa.



Raha-automaatteja on nyt jokaisessa manner-Suomen noin 300 kunnassa. Mikäli automaatit siirrettäisiin pelisaleihin, niin noin 250 kuntaa jäisi kokonaan ilman automaatteja.

Automaatteja on vajaan 7 000 kumppanin tiloissa. Myös heille tällä on iso merkitys.

Veikkaus tilittää kumppaneilleen automaattituottoja vuodessa noin 87 miljoonaa euroa. Summa vastaa vuositasolla yli 3 000 kokoaikaisen kaupan alan työntekijän keskimääräisiä palkkakustannuksia.



Velipekka Nummikoski

varatoimitusjohtaja

Veikkaus