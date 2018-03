Puheenvuoro: Puuttuuko Mikkeliltä osaamista vai halua hoitaa sisäilmaongelmia? Eikö Mikkelin kaupungilla ole tietoa ja tietoa sisäilmaongelmista? Vai perustuuko toiminta, tai oikeammin toimimattomuus, sisäilmaongelmissa pelkkään haluttomuuteen?

Taas rakennetaan yksi parakkikoulukommuuni. Sen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin miljoona euroa.

Opiskellessani paria rakennusalan tutkintoa kanssaopiskelija kertoi olevansa töissä yrityksessä, joka valmistaa ja asentaa uusia ilmanvaihtojärjestelmiä muun muassa kouluihin. Hän kertoi minulle ”vitsinä”, että aina kun näet esim. koulun katolla jumalattoman kokoisia peltisiä ilmanvaihtolaatikoita koko katon leveydeltä, siellä on sisäilmaongelma. Hän on sen alan ammattilainen, ja luulen, että hän tietää mistä puhuu.



Omien lasteni koulussa on tehty ilmanvaihdon mittaukset sisäilmaongelmien takia kaksi kertaa. Mittausraporteissa kerrotaan, että pitkän aikavälin mittaustulos koulussa vaihteli nollan ja yli 50 pascalin alipaineen välillä, keskiarvon ollessa 9—10 pascalia alipainetta. Lisäksi kerrottiin hyväksyttävän pitkäaikaisen arvon olevan 2—3 pascalia alipainetta. Sitten todettiin ilmanvaihdon olevan kunnossa ja oikein säädetty.

Kuinka alipainearvo, joka on 4—5 kertaa suurempi, huippujen ollessa 30 kertaa suurempia, kuin hyväksyttävä taso, voi olla hyväksyttävä ja oikea?

Tuon suuruisella alipaineella tulee aina sisäilmaongelmia. Ilmanvaihtokone imee korvausilman vaikka väkisin ja vaikka nuppineulanpään kokoisista rei´istä. Korvausilma imetään alapohjan ja seinien välisistä epäjatkuvuuskohdista, viemäreistä sekä sähkörasioiden ja muiden läpivienneistä.

Kaupungin virkamies kertoi, että huhut kiinteistöjen ilmanvaihtokoneiden pysäyttämisestä illoiksi ja viikonlopuiksi, eivät pidä paikkaansa. Ilmanvaihtoa vain pienennetään osateholle. Oikeasti tuloilma pienennetään minimiin ja poistoilma pidetään normaalilla tasolla. Muu ei selitä viikonloppuisin ja iltaisin mittauksissa näkyviä yli 50 pascalin alipainepiikkejä. Tällä lyhytnäköisellä säästötoimella aloitettiin koulujen pilaaminen jo ennen 2000-lukua.



Tilanteeseen pitää olla korjausehdotus, muuten tällainen tilitys on turha.

Jokaiseen luokkahuoneeseen asennetaan ilmastointikone, joka tuo ulkoa puhdasta ilmaa suodatettuna ja tarvittaessa lämmitettynä, viilennettynä, kosteutettuna tai kuivattuna. Lisäksi se poistaa ns. likaisen ilman toisesta päästä luokkahuonetta, etteivät ilmavirrat sekoitu ulkopuolella.

Samalla kone pitää luokkahuoneen ilmanpaineen nollassa. Rakenteista ei imetä mitään ilmaa luokkahuoneeseen, eikä rakenteisiin työnnetä kosteaa ilmaa luokkahuoneesta. Huolimatta voimakkaasti alipaineen puolelle säädetystä keskusilmanvaihdosta, jota ei ilmeisesti saada säädetyksi oikein. Jos rakennuksen tiedetään jo olevan pilalla, säädetään ilmanvaihto 2—3 pascalin verran ylipaineiseksi.

Näin koulussa on puhdas ja turvallinen ilma. Luokan ovi pidetään aina kiinni, jotta käytävän mahdollisesti likainen ilma ei sekoitu puhtaaseen luokkailmaan.



Ilmastointilaitteiden hankintahinta ei voi olla mitenkään yli 10 000 euroa kappaleelta. Omakotitaloon saa täysin varustellun ilmanvaihtokoneen alle 5 000 eurolla. Yhden koulun parakkimajoituksen hinnalla korjataan sadan koululuokan ilma terveelliseksi.

Ongelmakouluja ilmastointikoneet eivät tietenkään korjaa, mutta lopetetaan rahan haaskaus turhiin parakkikomplekseihin, ja ratkaistaan helposti ja nopeasti kaikki tämän hetken sisäilmaongelmat kouluissa ja muissa julkisissa rakennuksissa.



Petri Pylvänäinen

lähes rakennusmestari, Mikkelin Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja, rakennusalan yrittäjä

Mikkeli