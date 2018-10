Puheenvuoro: Työllistämistoimien pitää jatkua

Suomessa on tällä hetkellä töissä ihmisiä enemmän kuin kymmeniin vuosiin. Työllisyys on kasvanut kuluneella hallituskaudella jo lähes 120 000 hengellä. Hallitus on onnistunut politiikassaan ja työllisyysaste hipoo jo asetettua 72 prosentin tavoitetta.