Puheenvuoro: Kansanedustaja Kaj Turunen arvioi presidenttiehdokkaat ja nimeää yhden, joka ei hänen mielestään pystyisi hoitamaan tasavallan presidentin virkaa Varsinainen äänestyspäivä presidentinvaalissa on ensi sunnuntaina. Kaj Turunen

Moni on jo tiennyt hyvissä ajoin ketä äänestää. Minäkin, vaikka meillä sinisillä ei olekaan omaa ehdokasta. Tämän johdosta voinkin hiukan analysoida ehdokkaita ja ennustaakin.



Tuula Haatainen on ehdokkaana hajuton ja mauton, eikä vetoa oikein kehenkään. "Feministinen ulkopolitiikka" on jäänyt arvoitukseksi suurelle yleisölle ja taitaa olla jäänyt ehdokkaalle itsellekin.

Demarit ovatkin kutsuneet jo valmiiksi kriisikokouksen koolle heti ensimmäisen vaalipäivän jälkeen. Haatainen itse on kuitenkin syytön heikkoon vaalimenestykseen.



Pekka Haavisto on nyt edellisen presidentinvaalin Pekka Haaviston varjo. Tuntuu kuin Haavisto olisi mukana puoliksi väkisin, ei ainakaan täydellä sydämellä. Johtuukohan siitä, ettei puoliso ollut innostunut Pekan ehdokkuudesta. Vaalitkin ovat kyllä täysin erilaiset. Nyt ei arvot ole niin suuressa roolissa kuin 2012.



Laura Huhtasaari on mielestäni ainoa ehdokas, joka ei pystyisi hoitamaan kunnialla presidentin tehtävää. Hänen valintansa seurauksia olisivat ristiriitaiset lausunnot ja pahimmassa tapauksessa toimetkin sekä kansainväliset selkkaukset ja Suomen ajautuminen paitsioon. Rukousaamiaiselta kun ei vain saa eväitä vaativan viran hoitoon.



Merja Kyllösen ulkopoliittiset linjaukset eivät ole huonoimmasta päästä. Taisi olla ainoa, joka korosti tv-tentissä Suomen omaa puolustusvalmiutta. Merjan ongelma kuitenkin on oma puolue. Siitä puolueesta ei tule Suomen presidenttiä.



Sauli Niinistö pelaa varman päälle. Raha ratkaisee. Ei kun rauha ratkaisee. Niinhän se vaalilause meni. Saulin ylivoimainen gallup-kannatus on kääntynyt laskuun ja ennakoi toista kierrosta.





Nils Torvalds on ainoa ehdokas, joka liputtaa avoimesti Naton puolesta. Hän on rakentanut kampanjansa tämän yhden asian ympärille.

Mielestäni huono veto. Ne, jotka eivät kannata Nato-jäsenyyttä eivät äänestä Nilsiä. Ja jotka kannattavat Nato-jäsenyyttä, äänestävät Sauli Niinistöä, koska yleisesti uskotaan, että Sauli on Nato-miehiä, vaikkei sitä suoraan tunnusta.



Matti Vanhanen tulee kärsimään kirvelevän tappion Paavo Väyryselle. Ei itsensä vuoksi, vaan kepun sisäisen tyytymättömyyden keskittämispolitiikkaan ja alueiden huomiotta jättämisen vuoksi. Keskustan äänestäjät tulevat näpäyttämään johtajiaan hallituspolitiikasta äänestämällä Väyrystä.



Paavo Väyrynen voikin olla yllättäjä, joka menee toiselle kierrokselle. Tähän antaa uskoa hänen kannatuksensa reipas nousu gallupeissa.

Paavoa äänestävät todennäköisesti tyytymättömien kepulaisten lisäksi myös EU- ja maahanmuuttokriittiset kansalaiset sekä iso joukko ihan tavallisia suomalaisia, jotka haluavat vaaleihin värikkään toisen kierroksen.



Kaj Turunen

kansanedustaja (sin.)

Savonlinna