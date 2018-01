Puheenvuoro: Kansanedustaja Satu Taavitsainen perää kuutta suurta uudistusta Suomeen

Itsenäisyyspäivän aattona eduskunnan juhlaistunnossa juhlittiin teemalla ”Yhdessä”. Silloin puheissa siteerattiin presidentti Kyösti Kallion sanoja itsenäisyyden alkuvuosilta: ”On rakennettava sellainen Suomi, jossa kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan

jäseniä ja viihtyvät täällä”.

Lupaan, että tässä hengessä me sosialidemokraatit teemme töitä vuonna 2018 sekä eduskunnassa että Mikkelin kaupunginvaltuustossa ja Etelä-Savon maakuntavaltuustossa. Seuraukset voivat olla hyvin vakavia, jos ihmisten taloudellinen ja sosiaalinen epävarmuus kasvavat ja ihmisten välinen luottamus rapautuu.



Maan hallituksen lähes neljän miljardin euron leikkausten maksajiksi jäivät pieni- ja keskituloiset perheet, lapset, nuoret, opiskelijat, työttömät, eläkkeensaajat, sairastuneet ja vammaiset. Jopa diabeteslääkkeistä on leikattu ja keliakiakorvaukset on lakkautettu. Erityisesti eläkeläiset kokevat ostovoimansa heikentyneen.

Mielestäni suomalaisesta tämän päivän talouspolitiikasta puuttuu sydän. Vetoomuksista ja lupauksista huolimatta oikeudenmukaisuutta ei ole palautettu, vaikka Suomi saa maailmantaloudesta vetoapua ja maamme talous kasvaa vihdoin.



Tälle vuodelle ehdotan, että oikeudenmukaisuus palautetaan ja tehdään kuusi suurta uudistusta.

Ensiksi ehdotan, että lasten oppivelvollisuus tuodaan rohkeasti nykyaikaan. Pelkkä peruskoulun tutkinto ei riitä nuorten työllistymiseen. Pidennetään oppivelvollisuutta 18 vuoteen ja tehdään ammattikoulut ja lukio samalla

maksuttomiksi.

Toiseksi pienennetään päiväkotien ryhmäkokoja, palautetaan kaikille lapsille oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja poistetaan päivähoitomaksut. Uudistukset maksavat itsensä monin verroin takaisin.



Kolmanneksi käännetään koulutustaso jälleen kasvuun ja perutaan koulutusleikkaukset. Vielä vuosituhannen alussa Suomessa oli maailman koulutetuin väestö. Nyt monet maat ovat menneet ohi. On hyvä muistaa, mitä presidentti J.K. Paasikivi sanoi aikoinaan hyvin viisaasti: ”Kansanopetus on niin tärkeää, ettei siinä ole varaa ottaa taka-askelia vaikeinakaan aikoina”.

Neljänneksi toteutetaan lapsi- ja perhelähtöinen perhevapaauudistus, joka lisää tasa-arvoa työmarkkinoilla ja parantaa työllisyyttä.

Viidenneksi varataan riittävästi rahaa työllisyyden hoitoon ja perutaan työttömyysturvan leikkaus eli aktiivimalli. Syyttelyn ja rangaistusten sijaan työttömät tarvitsevat töitä ja kunnon palveluja, kuten palkkatukityötä. Monen työttömän voimat alkavat loppua. Taloudellinen ahdinko syö ihmisten luottamusta yhteiskuntaan.



Kuudenneksi parannetaan vanhustenhuoltoa. Puutteet ravinnon, hygienian, kuntoutuksen ja ulkoilun määrässä korjataan ja henkilökuntaa lisätään, jotta vanhusten ihmisarvoinen elämä toteutuu. Laadukkaita palveluasumisen paikkoja lisätään, jotta kenenkään ei tarvitse asua kotonaan liian huono-

kuntoisena.

Kaikilla vanhuksilla tulee olla oikeus nauttia luonnosta, kulttuurista, terveellisestä maistuvasta ruuasta ja elämää täynnä olevasta arkipäivästä, asuipa hän kotona, palvelutalossa, hoivakodissa tai laitoksessa.



Uusi vuosi on aina toivoa täynnä. Politiikan suunnan muuttumiseen voi onneksi aina vaikuttaa vaaleissa. Seuraavat kolkuttavat jo ovella. Hyvää ja toiveikasta alkanutta vuotta!



Satu Taavitsainen

kansanedustaja (sd.), kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja

Mikkeli