Urpo Karjalaisen joulukirjoitus: Jeesuksen synnyinkaupunki on joutunut myös poliittisen pelin näyttämöksi Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun.” Tästä alkaa evankeliumin joulukertomus. Historiallisesti Daavidin aika ajoittui jo tuhat vuotta Jeesuksen syntymää varhempaan historiaan.

Näistä tilanteista tarvittiin pitkä kulku siihen ennen kuin YK:n kasvatus, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco palestiinalaishallinnon aloitteesta julisti Jeesuksen syntymäkirkon Betlehemissä Palestiinan kansallisperinnöksi vuonna 2012. Tämän jälkeen Unesco on toistuvasti äänestänyt Israelin kannalta kielteisiä päätöksiä suhteessa alueen juutalaiseen historiaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Jerusalem-lausuma Israelin pääkaupunkina selittyykin osin tältä pohjalta.



Betlehemissä, joka on Oslon sopimusten 1993—94 mukaan palestiinalaisten täysin hallinnoimalla A-alueella, on yksi kristikunnan vanhimmista kirkkorakennuksista. Jeesuksen synnyinkirkon rakentaminen aloitettiin keisari Konstantinus Suuren aikana vuonna 327 ja se valmistui vuonna 339.

Kirkon historia on reilun puolentoista vuosituhannen aikana nähnyt valloituksia, sotia, maanjäristyksiä, mutta lopullista hävitystä kirkko ei ole kokenut. Täydellisimmin kirkon hävittivät samarialaiset 500-luvun puolivälissä, mutta hyvin pian se rakennettiin uudelleen.

Näiden vaiheiden jälkeen tulivat vuorollaan persialaiset, arabimuslimit, ristiretkeläiset, mamelukit, ottomaanit, fransiskaanit, ortodoksit, Krimin sota, brittihallinto, Jordania, Israel, ja yli 20 vuoden ajan nyt palestiinalaishallinto.



Viime päivinä on uutisoitu, että Trumpin julistus Jerusalemista teki tämänvuotiselle Betlehemin joulumatkailulle hallaa. Betlehemin pormestari Anton Salman sanoi televisiokameroille, että ”meillä on oikeus protestoida Trumpin päätöstä”.

Ehkä oudoin mielenilmaus viime viikolla oli, että ensin Nasaretin kaupungin, joka siis on kansainvälisesti tunnustetussa Israelin valtiossa, muslimipormestari Ali Salam kielsi joulun vieton Trumpin puheen vuoksi. Pian hän perui puheensa: ”Rakastamme Jerusalemia ja joulua vietetään!” Nasaretin asukkaista on nykyisin noin 2/3 muslimeja ja 1/3 kristittyjä.



Mielipidetaistelu siitä, kuka hallinnoi pyhillä paikoilla, ja kenelle ne kuuluvat, osoittaa, kuinka sensitiivinen tämä aihepiiri on, ja kuinka vahva uskonnollinen lataus kysymyksiin liittyy. Vahvin tekijä kysymyksessä on islam, ja erityisesti tässä tapauksessa sen sunnilinja.

Erikoiseksi asian tekee se, että kun kiistat alueista ovat esim. YK:n elinten käsittelyssä, valtioiden edustajien päätökset näyttävät ulospäin siltä, että palestiinalaishallinto olisi vapaa islamin voimasta, jotenkin riippumaton ja humaani.

Tätä kantaa tukevat usein asiantuntijat perustellessaan sitä, kuinka kukaan ei ”voi yksipuolisesti toimia” näissä herkissä kysymyksissä.



Jouluyön messu, joka Betlehemin kirkosta tänäkin jouluna televisioidaan, tulee ikivanhan kirkon kylkeen rakennetusta uudesta katolisten kirkkosalista. Kyseessä on myös poliittinen jumalanpalvelus, jossa palestiinalaishallinto näyttäytyy kameroille. Näin oli erityisesti Jasser Arafatin aikana. Mahmud Abbas, nykyinen palestiinalaishallinnon johtaja, on ollut tässä suhteessa pidättyvämpi.

Joka tapauksessa esim. Betlehemin alueen kristittyjen määrä on oleellisesti vähentynyt palestiinalaishallinnon aikana 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tämä asia ei useimmin ylitä uutiskynnystä eikä sen syiden perään kovin paljon kysellä.



Vuosi sitten kirjoitin siitä, kuinka Jesajan rauhannäkyjen toteutuminen on yhä pahasti kesken. Vuosi ei ole tilannetta korjannut. Jesajan 9. luvun mukaan ”Hänen nimensä on rauhanruhtinas”.

Kristikunta on läpi historiansa tulkinnut, että Betlehemissä syntynyt Jeesus-lapsi, joka noin kolmenkymmenen vuoden vanhana ristiinnaulittiin Jerusalemissa, olisi tämä rauhanruhtinas. Facts on the ground osoittavat kuitenkin, että matka rauhanruhtinaan aikaan on vielä pitkä ja pahasti kesken. ”Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto”, on silti unelmista suurimpia.



Urpo Karjalainen

körttipappi ja tietokirjailija

Mikkeli