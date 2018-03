Puheenvuoro: Sisäilmaongelmat paranevat vasta kun rakentamisen laatu paranee Mikkelin koulujen sisäilmaongelmat vaativat sen verran käsittelyä, etten saanut sitä mahtumaan yhteen tekstiin. Jatkan siis vielä hieman asiasta. Haluan esitellä myös säästöversion edellisestä korjausehdotuksestani (LS 1.3.).

Jokaiseen luokkahuoneeseen voidaan porata pari reikää ulkoseinään ja asentaa niihin tuloilmaventtiilit, joissa on suodatin ja automaattinen lämmitysvastus. Kustannus sähkötöineen lienee noin tuhat euroa. Yhden parakkikoulun hinnalla saadaan vaikka tuhat luokka- tai työhuonetta puhtaan sisäilman piiriin.



Pääongelma on suomalaisten julkisten rakennusten ilmanvaihtopolitiikka. Siinä automaattisesti oletetaan tai tiedetään rakentamisen laadun olleen niin surkea, että jos lmanvaihtoa ei säädettäisi reilusti alipaineen puolelle, vielä sisäilmaongelmattomat julkiset rakennukset voisivat pilaantua epätiiviin sisävaipan rei´istä rakenteisiin pääsevän kosteuden vaikutuksesta joskus vuosikymmenten kuluttua.

Nyt, kun pääsääntöisesti suurin osa julkisista rakennuksista on jo jollain tavalla pilalla, typerällä pakkomielteellä pitää rakennukset voimakkaasti alipaineistettuna imetään viallisista rakenteista kaikki likainen ilma rakennusten käyttäjien hengitettäväksi.



Pelkään, ettei uusissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa rakentamisen laatu parane ennen kuin kaupungeilta löytyy ammattitaitoisia henkilöitä, jotka pilkkovat urakat niin pieniin osiin, että tekijöinä voidaan käyttää paikallisia pienyrittäjiä. Tiedän, että ainakin pienyrittäjillä on vielä ammattiylpeys tallella ja laadukas rakentaminen pääperiaatteena.

Jos suururakkasopimuksia tehdään jatkossa samalla innolla kuin nykyisin, pitäisi sopimuksiin kirjata tilaajan puolelta yksi henkilö päävastuulliseksi työmaalle. Hänellä pitää olla oikeus pysäyttää koko työmaa, jos jokin kohta rakentamisessa ei ole menossa sataprosenttisella varmuudella asumisterveydellisesti oikein.

Työmaan valmistumispäivän pitää antaa siirtyä niin paljon eteenpäin, kuin on laadullisesti tarpeellista, ilman sanktioita tekijöille. Myöhästymissakot ovat niin suuria, että nykyisin mieluummin lätkäistään pinnoite märän betonilaatan päälle, ja vasta vuoden parin päästä kuivatellaan ja tehdään pinnoitukset uusiksi. Hyvässä lykyssä työ saadaan vielä laskutettua tilaajalta, vastuuhenkilöiden ammattitaidottomuuden vuoksi.



Viime vuodet ovat olleet rakentamisen suhteen poikkeuksellisen huonoja. Betonit eivät ole meinanneet kuivua, ja samaan aikaan taivaalta on pudonnut niin paljon kosteutta kaikissa olomuodoissa, ettei muitakaan rakenteita ole kyetty pitämään kuivina.

Kelit ja kuivamisajat meidän pitää kuitenkin hyväksyä. Rakennusmääräykset, aikataulut, urakkasopimukset, ja varsinkin asenteet pitää saada muutettua keleihin ja olosuhteisiin sopiviksi.

Nykyisellä rakentamis- ja korjaustavalla jatkamalla parannusta rakennuskantaan ei tule. Mikkelin himoitsema suuri keskuskoulukin tulee epäonnistumaan ilman suurta muutosta. Onko meillä vieläkin varaa uusiin sisäilmaongelmiin ja sairastumisiin?



Petri Pylvänäinen

melkein rakennusmestari, Mikkelin omakotiyhdistyksen puheenjohtaja, rakennusalan yrittäjä

Mikkeli