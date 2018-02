Sano se: Kyllä me Aake tunnetaan, kohteliaina ihmisinä vain emme viitsi häiritä Tekstiviesteissä askarruttavat tänään naisten vaihdevuodet, Pankalan asuntorakentaminen sekä sisäilma kouluissa.

Kiitos kun veit unohtamani pokkarikassin Stellan kioskiin. | Innokas lukija



Voisiko Mikkelin kaupunki kertoa paljonko kyytineuvo on tuonut säästöä? | Totuus



Mikäli kaupugin kaavoitus hyväksyy jälkikäteen Pankalan suhmuroinnin niin se on uskomatonta. Samalla kaupungin on syytä etsiä ystävyyskaupunki jostakin korruputoituneesta Itä-Euroopan maasta. | NN



No saatiinhan ne ladut Saimaankin jäälle! Tosi iso kiitos!! Hyvät oli hiihtää Sitten kun vielä sais moottorikelkkailijat pysymään pois sotkemasta nyt tehtyjä hienoja latuja. | Saksalan asukas



Nyt on saatava Mikkelissä vellova sisäilmapaniikki hallintaan! On jo revitty alas yksi koulu ja toinen puoliksi ja kahden suuren koulun purkamista uuden tieltä on ehdotettu. Sisäilman aiheuttamiksi väitetyt oireet johtuvat suurimmaksi osaksi muusta. Varhaislapsuudessa pitäisi saada altistua mikrobeille, että allergiat ja astma vähenevät. | Tietoa paniikin tilalle



Kiitos tuomiokirkkoseurakunta, Viktor Klimenkon konsertti upea 23.2. | Tule toistekin Viki!



Yksi pahimmista kärsimyksistä miehen elämässä on naisen vaihdevuodet. | Tekstiviesti



Vaikeaa on asiointi Mikkelin keskustassa, kun jatkuvasti tulee uusia rajoituksia pysäköintiin. Tuskin kaikille on edes riittäviä perusteita. | Ei ostoksille



En ymmärrä MTK:n jatkuvaa mölyämistä kaupan epäreiluudesta. Jos nykymeno ahistaa, pittää perustaa oma kauppa! Halpuuttaminen on kaikkien etu! | Jiitee



Perhevapaauudistus. Nimimerkki silmänkääntötemppu kirjoitti aiheesta 24.2. Asia on juuri noin. Jotkut puolueet ovat jo kauan ajaneet linjaa, jossa pienet lapset pitäisi hyvinkin pian irroittaa kotipesästä. | Ihmettelijä



Aake, kyllä myö siut tunnistetaan, mutta ollaan niin kohteliaita että annetaan siun liikkua rauhassa. | Hyvä tyyppi olet



Pankalan kerrostalorakentamisessa farssi senkun jatkuu. Asiat ovat siinä menneet täysin pieleen jo tonttien luovutuksesta lähtien. Lisäksi kaupungin rakennusvalvonnassa joku mättää ja pahasti. | Huolestunut veronmaksaja



Prisma menetti ainakin yhden asiakkaan lopullisesti. Kauppa lopetti laktoosittoman jogurtin litran pakkauksen myynnin vedoten tilanpuutteeseen. Siirrän kaikki ostokseni lähempänä olevaan K-kauppaan, jolla pienenä kauppana on tilaa palvella myös laktoosi-intoleraatikkoakin. | Se on pienestä kii