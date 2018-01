Sano se: Minne katosivat Juvan kirkon vaivaisukot? Tekstiviesteissä puhutaan myös jääladuista, presidentinvaaleista sekä maksuttomista bussikyydeistä.

Ensin valittiin presidentin mittainen mies ehdokkaaksi. Sitten ei äänestetä häntä. Kuten sanottu, kepuun ei voi luottaa. Vai kateusko puhui? Miten tämä paikataan? | Vaalit ovat menneet, valmistautukaamme uusiin vaaleihin!



On se vaan kumma, että Yle kehuskelee vaaliohjelmiaan ja vaalikoneitaan, jotka olivat pelkästään selkeää istuvan presidentin mollaamista, jotta päästäisiin toiselle kierrokselle! Toivottavasti uusi valittava johtaja pystyy vaikuttamaan siten, että saadaan tasapuolisempia ohjelmia! | Kommentti

Kiitos teille, jotka autoitte naista mäessä Kirmaistentiellä. | Pirkko



Torvalds on aito ahvenanmaalainen mielipiteineen. Vaatimuksia, oikeuksia, ei mitään velvollisuuksia. Kävin kerran ja puhuin Suomea, kopeaa kohtelua, kielen vaihto auttoi paljon. En löytänyt sankarihautoja. | Ei Natoon



Hiekasta ja sorasta näyttää olevan pula, olisi maanteillä ollut tarpeen torstaina. Tyydytään vaan varoittelemaan liukkaasta, joidenkin on vaan pakko lähteä. | AK



Voi te rikkaat, jotka pidätte rahapussin nyörit kiinni. Katso ympärillesi, sinä näet köyhän ja kurjan naapurissasi, ystäväsi, jonka masentunut mieli kielii, 'ei ole rahaa kuin yksi euro'. Olet veljesi vartija. Älä siirrä vastuutasi pois köyhän auttamisesta! On silmät, jotka näkevät, ja olet kerran vastuussa. | Seija H



Ihmiset valittavat turhan vähästä, turhan helposti nykyisin. Meidän maalla asuvien on vaan osattava kävellä/ajella pihapiirin ulkopuolellakin vaikka kuinka liukasta olisi! Kiitos Iiro, voimia ja jaksamista! | Hauhalan alue A1



Hyvä Iina L-S 27.1. Waltti-kortti avaa todella kaupungin koululaisille. | RM



Liikkumattomat vanhemmat keksii tekosyyt liikkumattomuuteen myös lapsilleen. Riittää töitä lääkäreille ja fysioterapeuteille jatkossakin. | Esimerkin voima



Ennen oli Juvan kirkon eteisessä puiset vaivaisukot. Kuka viisas immeinen osaisi kertoa minne ne on siirretty? | Ihmettelijä



Tervasmäki LS 25.1. Käy kaupungin asioimispisteestä ostamassa Waltti-kortti, meille eläkeläisille matka maksaa paikallisessa 1,60 e, on myös 90 min. vaihtoaika. Asioimispisteen ystävällinen henkilökunta kertoo lisää asiasta. | Waltti on malttia



Kiitos ja kumarrus Iina Särkkä kirjoituksestasi. Nuorisoa voi opastaa eikä haukkua. Niin metsä vastaa kuin siihen huutaa. Nuoruuteen kuuluu parveileminen ja joskus ylilyönnitkin. | Vilja



Aikuiset ovat jo laiskistuneet. Kulkevat busseilla ja henkilöautoilla. Pitäisi kieltää. Kävelkööt hekin. | Uudelleenaktivointi



Kaituenmäki, Saharan jälkeen pysäköintikielto molemmin puolin, jopa taksibussi ajaa mäelle merkin eteen! Vaaratilanteita! | Haloo



Me sodanjälkeisen "suuren ikäluokan lapset" teimme nuoresta asti töitä pienillä markka-aikaisilla palkoilla, josta saamme nyt alle 1 300 euron kuukausieläkettä. Me tarvitsemme kipeästi sen indeksikorotuksen. Yle-vero 2,5% vain nosti veroprosenttia. Surkeaa politiikkaa hallitukselta. Tuloerot sen kuin kasvavat. | Eikö tuosta 1918 sodasta ole mitään opittu!



Waltti-kortti kirjoittajat kertoisitteko vielä miten tasa-arvo toteutuu haja-asutusalueella jossa on erittäin vähän joukkoliikennettä. | Veronmaksaja



Onnea Jukurit. | Toivottaa mummeli



Hyvä Jukurit, peli alkaa olla uomissaan. Ja nyt Partaselle pitkä sopimus ja äkkiä. | KM



Länkkäri ja HS uutisoivat Trumpin virkakoneen "jääkaappiremontista". Jottei jää väärää mielikuvaa niin kysehän on kylmälaiteyksiköistä joihin mahtuu n. 3 000 ruoka-annosta. Kyse on siis Yhdysvaltain presidentin lentokoneesta joka ymmärrettävästi asettaa erityisvaatimuksia laitteistolle. Ja euroinahan hinta on 19 miljoonaa. Sanottakoon vielä että Obaman hallinto tilasi Boeingilta selvityksen uuden lentokoneen ominaisuuksista, tämän hinta on n. 137 miljoonaa euroa. | SMS



Iso Kiitos Hannu Hynnisen kirjoituksesta. Jäälatuja tarvitaan. Itse hiihdän Saimaalla ja siellä on keväisin porukkaa hiihtämässä.Tarvitsemme jäälatuja. | SH



Olen Hannu Hynnisen (LS 28.1.) kanssa samaa mieltä, että jäälatuja tarvitaan. Meitä on paljon, jotka tykkäämme hiihtää jäällä. | Veronmaksaja minäkin



Tasa-arvon Suomessa Stellassa on oikeus olla ilman työruokailua ja ikärajaa. Varaus tuolista ja juorupaikasta on tehtävä muuanne. Tilaa on takarivissä. Jos ei on mentävä hiihtoladulle löysäämään. | Käytöstavat



Te jäälatuja itkevät. Oletteko käyneet jäällä? Siellä on vettä ja jään paksuus ei kestä minkäänlaista työkoneita. | Havainto



Tehkää please ladut Pitkäjärven jäälle ja muillekin kun kelit sallii. Moni tarvitsee niitä opetellakseen hiihtoa. | Kaatumista pelkäävä



Kateus on mikkeliläisten kansantauti! Ei pidä leimata koko nuoriso/lapsijoukkoa muutaman häirikön vuoksi. Omakohtainen kokemukseni on, että pääsääntöisesti lapset ja nuoret ovat erittäin reippaita ja hyvin käyttäytyviä. Lähipiirissäni ei ole yhtään nuorta joka ei liikkuisi keskiverto aikuista enemmän. Oma eläkkeeni on ehkä puolet sosiaalineuvoksen eläkkeestä, mutta en kadehdi lapsiperheille suotua helpotusta. | Keskiasteen koulutus ilmaiseksi



Veronmaksaja on se jääladulla hiihtäjäkin. Verorahoja tulee käyttää tasapuolisesti, myös latujen hoidossa! | Tekstiviesti



Kiitokset riparijumiksesta 21.1. Oli upeaa olla tulevaisuuden keskellä! Harvoin Tuomiokirkko on näin täysi. Minulla oli siellä hyvä olla -Sana voi koskettaa monella tavalla. Kiitos! | Eija Peura