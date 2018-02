Sano se: Mulle sopii lomien harmonisoiminen, kun harmonisoidaan samalla palkatkin

Rakastan minäkin varattua, enkä tunne, että se on väärin. Hyvää ystävänpäivää.

| Odotan minäkin

Lehdessä (LS 11.2) oli juttu, että eläimet käy maailmassa vähiin ja lihantuotanto on teollista. Emme me jussit halunneet tuohon suuruutta suosivaan suuruudenhulluun systeemiin eli EU:hun. Me olisimme tulleet toimeen pienimuotoisella perheviljelylläkin, ellei muut olisi pakottaneet suuruuteen.

| Sitä saa mitä tilaa

Kerran vielä koiran omistajille. Älkää hyvät ihmiset antakaa koirien tulla hoidetuille hiihtoladuille aiheuttamaan vaaratilanteita, eikä myöskään toisten piha-alueille tarpeita tekemään. Miksi teette näin kielloista huolimatta? | The End

Mulle sopii lomien harmonisoiminen, kun harmonisoidaan samalla palkatkin. | Nimimerkki

Jos Ese on kaupungin omistama firma, eikö kaupunkilaisten pitäisi saada kunnon palvelua? Nyt vaan käsketään vanhatkin internettiin vaikka ei ole edes tietokonetta. Kyllä on mennyt homma kuralle! | H.T.

Satu Taavitsainen kirjoitti 13.2. minulle kipeästä asiasta. Pankkeja pelastettiin ja menetin kotini, yritykseni ja työni. Olen loppuikäni merkitty mies, eikä lainaa myönnetä euroakaan mistään. Tuli avioerokin. | Alivuokralainen

Lomaraha on osa palkkaa. Yksityisellä puolella palkkakin taitaa olla eri ja sopikaa lomanne työnantajajärjestön kanssa ja jättäkää muut rauhaan. | Kateus vie kalatkin

Onko Ensineuvon takaisinsoittopalvelu lopetettu ja miksi? Kaksi päivää soitin ja musiikit vaan soi. | Haloo onks valoo

Hienoa Saarikko, kun tyssäsit lapsiperheille huonon perhevapaauudistuksen. Ei voida pakottaa isiä jäämään nykyistä pitemmälle ajalle hoitamaan lasta, eikä äitejä menemään töihin. Perheillä tulee olla oikeus valita hoitomalli. Ihanne on, että lapsi saisi olla kolmevuotiaaksi kotona. Työtön saa äidin työn ja äiti saa olla kotona. | Viisas ratkaisu

Bisneskö tärkeintä, turha napista enää jälkikäteen. Vanhojen tanssit ovat onnistuneesti ohi ja elämä jatkuu. Oli upeat tanssiaiset ja ikimuistoinen päivä monelle. Tuskin kukaan jälkikäteen sitä päivämäärää surkuttelee, kun päivä oli kuitenkin upea ja onnistunut. | Katse eteenpäin!

Kiitokset Mikkelin Hiihtäjät ja mukava talkooväki hienosta Savonia-hiihdosta. Ilo oli hiihdellä: kaikki ruletti hyvin ja reitti oli tosi hyvä! | Tykkäsin