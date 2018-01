Sano se: Kyllä lapsi liikkuu jos häntä siihen kannustetaan! Tekstiviesteissä käsitellään myös eläkeyhtiöitä, kerrostaloasumista ja mönkijällä ajamista.

Terve Markku. Nytkö sinä vasta huomasit että puhdistamo maksaa liikaa. | Esko Hänninen Rantakylästä



Suomessa on liikaa eläkeyhtiöitä. Niillä rahastot kasvavat ja johtajien palkat, verottomat etuudet ja lisäeläkkeet vain lisääntyvät. Hallitus ja poliitikot pitävät huolen, ettei rahoja jaeta edes pientä työeläkettä saaville vanhuksille. Eläkeindeksi on hallitukselle ihan kirosana, joka veisi Suomen turmioon. | Kommentti

Suurkiitos Mäntyharjun Tokmannin henkilökunnalle loistavasta asiakaspalvelusta! | Pinkki termospullo



Aamuohjelman jumputus nappulat kaakossa ei tartte maalle muuttoa vaan oikeat asennukset. Sama pätee kaikkeen kerrostaloelämään. Lattia ja seinät resonoi hienojen laitteidesi äänet häiritseväksi jumputuksesi. Kotirauha myös päivällä vaikka kuulo huononeekin. | Tekstiviesti



Tuleva presidentti voisi sanoa Putinille, että älä pakota meitä liittymään Natoon. | KIN



Jo on kun ei mee jakeluun! Te ketkä puratte kiukkuanne oviin niin miettikää että on yötyöläisiä ja pienet lapset nukkuvat päiväunia, ja on sairauksia että yöllä ei nukuta, saatikka päivällä, ja juhlijat mekastavat yöllä ja päivällä, huoltomiehet sitä varten jos ovi vaikka rikki ja paukkaa sen takia! Minulla joskus meteliä pitää kovaääninen yleiskone mutta sen takia en muuta omakotitaloon :) | Lumikki



Sinä mopoikäinen mönkkärikuski, älä tule kaupungille leikkimään crossiajoa! | Vanhemmat hoi!



Presidenttiehdokkaat näyttää olevan samaa mieltä; oikeudessa on tuomittava rikos eikä kantelija. Odotetaan, vesittyykö lupaus. | Utelias



Miksi koulujen ilmastoinnit sammutetaan öisin ja viikonloppuisin? Onko tarkoitus aiheuttaa sisäilmaoireita kaikille koululaisille ja opettajille? | Eikö virheistä jo opita?



Ajakaa Porrassalmen museotie edes kerran kunnon tiekarhulla. Kuorma-auton alusterä vain hipsii jään pintaa varsinkin kun ajetaan liian lujaa. | Urautunut

Hienoa, että Mikkeli tarjoaa myös turvallisen koulumatkan bussin kyydissä. Käykääpä katsomassa keskustan lumivallit suojateiden läheisyydessä Runeberginaukiolla. | Joka talvi sama ongelma



Olipas typerä kirjoitus lasten liikkumattomuudesta! Kaikki ei asu kaupungissa. Kyllä lapset liikkuu, jos siihen kannustetaan. Eikä pakoteta, niin kuin kirjoituksessa yritetään väittää... | Kommentti