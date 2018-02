Sano se: Kiitos ylilääkärille kehotuksesta hankkia liukuesteet.

On häpeä järjestää tänä päivänä keräyksiä alati hupeneville veteraaneillemme. Heidän kuuluisi olla Suomen valtion täysinäisessä huolenpidossa.

| Ehkä ei tulevaisuuden veteraani

Vanhat tanssivat Nordiksessa ja HIFK ymmärtää väistää. Svenska talande bättre folk on fiksumpia ja sellaiseksi jäävät, puoltoäänin 8—0. | Pitempi happy hour

Miksi Laajalammin kaukalon ympärillä palaa yhdeksän isoa lamppua läpi yön? Mutta taas Urpolassa uudella Ristiinantiellä on sama määrä katulamppuja ollut pimeenä läpi talven. Eikö autoilijat tarvitse katuvaloja vai missä mättää? | Tekstari

Älä Pöyry vähättele, kun ei tietoa, ei omakohtaista tuskaa, mitä on elää menetettyään terveyden, kun joku päättäjä/rakennuttaja ei ole välittänyt lasten tulevaisuudesta lainkaan. | Todella huolestunut äiti

Ehkäpä se puhumattomuus on tarttunut tuhansista mykistä murjottavista matkustajista! Tai jos kuljettaja on ujo, mikä estää puhumisen, niin kuin eräs sosiaalikasvattajaksi itseään tituleeraava taannoin lehdessä totesi. Hänen mielestään on täysin normaalia, että vieraille ihmisille ei SAA puhua! | Niin metsä laulaa...

Kyllä Anttolasta lähtee linja-auto Mikkeliin arkisin klo 10.20 ja voi maksaa Waltti-kortilla. | Matkustaja

Meidän kaksi rakasta saksanpaimenkoiraa on tuhkattu Mikkelissä ja meidän rakkaat saivat hyvän palvelun viimeiselle matkalleen. | Iso kiitos

Oli taas maistunut vettä väkevämpää naapurin 13-vuotiaalle. Äippä lähti miesystävän kanssa mihin lie ja jätti teinit naapurin riesaksi. | Lastensuojeluilmoitus

Jukureitten äänekäs kannustusjoukko, sanomastanne ei saa mitään selvää. Olette kuin nälissään mölyävä sonnilauma! Harjoitelkaa juttuanne tai jos ei onnistu, olkaa hiljaa. | Lipun ostanut

Luulisi olevan sanomattakin selvää, ettei koiran anneta haukkua tuntikausia naapureiden ”ilona”. | Vaan mitäpä naapureista

Onhan se ennenkuulumatonta ja törkeää, jos hoitaja joutuu tekemään 9 h iltavuoron ja ylitöinä siihen perään 10h yövuoron. | Kannattaa kokeilla

Jos itsekeskeisen elämän ohjenuorana on kovuus, huumorintajuttomuus ja kitkerä negatiivisuus, eipä ihmekään, jos suupielet juonikkaan luontevasti aina alaspäin. | Hymy 60 v

Työeläkkeeni nousi 8 euroa. Samalla vero nousi yli 9 euroa! Missä ovatkaan ne 200 miljardia työeläkevaroja piilossa, kun on näin pienestä kiinni? | Minä köyhä

Sinähän vitsin murjaisit, että jenkki oli rahanahne, pelasi vajaa kaksi kautta divariliksoilla. Jukurien parhaimmistoa. | Asiasta tietävä

Kuinka poliisin, palolaitoksen ja ensihoidon virkamiehet voivat olla vapaaehtoistyössä yhteiskunnan edunvalvojana rallissa? Muutama laki tällaista toimintaa vastaan. | Nimimerkki

Kiitos ylilääkärille kehotuksesta hankkia liukuesteet. Pieni raha ja esto vuodehoitoon, josta monella alamäki alkaa. Ei hullumpi hanke kunnaltakaan, mutta työeläkettä nauttivilla on rahaa maksaa itse. Tasavertaisuudelle tolkku, kun rahaa ei ole ja tasapainoa jokaiselle! | Nimimerkki