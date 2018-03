Sano se: Ole vaihdevuosista kärsivän naisesi tukena äläkä valita! Sano se-palstalla riittää puhetta myös rakentamisesta ja rakennusvalvonnasta, katujen kunnossapidosta ja rokotuksista.

Miten Mikkelissä on onnistuttu siinä, että kaikki taitamattomat suunnittelijat ja rakentajat on onnistuttu kohdentamaan aikanaan päiväkotien ja koulujen rakentamiseen, koska vain niissä näyttää olevan niin sanottuja sisäilmaongelmia? Milloinkohan joku uskaltaa tutkituttaa suurimpien "oireilijoiden" kodit? | Kake Kampiakseli



Kellähän olisi niin leveät hartiat, että voisi määrätä Hirvenk. 5 kiinteistön pitämään katuosutensa kunnossa. Nytkin jalkakäytävä ollut auraamattomana viikkotolkulla. | Kaduntallaaja



Yksi pahimmista kärsimyksistä naisen elämässä on miehen vaihdevuodet ja se miten mies ei asiaa kohdallaan pysty hyväksymään. | Vaimo



Sai taas lukea että Mikkelin keskussairaala on maan tuottavimpien sairaaloiden joukossa. Mistähän tuottavuus tulee? Hoitajien palkka on Suomen huonoimpia. Mitenkähän on hoitajien mitoituksen laita? Ettei vaan tuottavuutta oteta henkilökunnan selkärangasta? | Sivusta seuraaja



Naisen vaihdevuosista kärsivä: jospa yrittäisit helpottaa naisesi oloa ja ilahduttaa sen sijaan että säälit itseäsi. Luuletko että naisella on helpompaa? | PAH!



Huolestunut veronmaksaja: rakennusvalvonnassa joku mättää ja pahasti. Totta on! Oikaisuvaatimus on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla/haltijalla tai jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi vaikuttaa. Tai kunnalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 pv kuluessa tiedoksi saannosta. Ei 10 vuoden päästä! Ja kun käyty tarkastamassa on jätetty ne kirjaamatta ylös. | Myös huolestunut



Pilaammeko itse vastustuskykymme? Mahtaako nämä massainfluenssarokotukset murentaa oman vastustuskykymme, kun nykyisin olemme flunssakierteessä ympäri vuotta, vaikeammat virukset valtaavat, sairaaloiden osastot täyttyvät näistä potilaista ja rokotetutkin sairastuvat, ennen sairastimme yhden kuumetaudin talvessa, aasialainen ym. ja se hoitui kotona levolla ja siinä kaikki. | Ihmettelijä



Väärällä alalla lie sinäkin. Vaihdetaan heti kun oot siihen valmis. | Ja elämä yllättää...



Rantakylän S-Marketin ympäristössä kauan kuljeskellut nälkäinen musta kissa on loukutettu ja viety Löytöeläintalolle. | Koditon??



Jos esimies joskus osoittaisi arvostusta kiittämällä, ei aina vain negatiivisella palautteella! Hoitajat tekevät raskaimmat ja vastuullisemmat työt! Ei vain paperin pyöritystä ja turhia palavereja! | SMS