Sano se: Kulkekaa nuoret vain nilkat paljaina mutta älkää sitten vanhoina valittako Tekstiviesteissä myös tiedustelulakeja, terrorismia ja politiikkaa.

On se kiva kun saa itse hommata reumatismin! Mullakin oli 55 vuotta sitten moottoripyörä, nyt Panadolia että saa nukuttua! | On se kivaa



Vasemmisto-oppositio tekee politiikkaa tiedustelulaeista. Kun terroristi seuraavaksi iskee, se tuskin kohdistuu vain hallituspuolueiden kannattajiin. | Kommentti



Kyllä on Isiksellä kovia sotureita. Uskaltavat käydä jopa puolustuskyvyttömien naisten kimppuun. | Kylläpä pelottaa



"Hymy" voi katsoa itseään peiliin vanhana tai kun on oikeita huolia. On olemassa maan vetovoima ja elämänkokemus. Monellako vanhuksella olet nähnyt suunpielen uurteet ylöspäin? Aina sitä luulee itse näyttävänsä nuorelta ja positiiviselta. Et tiedä toisten elämästä mitään, hymyile itse vain jos se auttaa. | Pakkopositiivisuus tympii, elämä on



Politiikkako ei ole likaista? Viikko sitten perjantaina lakkotorilla innostivat pomot ylimääräisen vapaapäivän saanutta väkeä huutamaan hallitusta vastaan. Lopuksi vielä pyllistysnäytös. | Häpeällistä



Kulkekaa tosiaan nuoret pakkasessa nilkat ja polvet paljaana. Viis-kuusikymppisenä tiedätte että paikat on olleet paljaana pakkasella. Ettehän tosiaan luota että yhteiskunta hoidot maksaa? Silloin ei voi olla enää maksajia niille. | Järki käteen nuoret



Pienestä katseesta syntyi maailman suurin ikävä. | Oi jos...



Ateriapalvelut Mikkelissä ovat huonontuneet tosi huonoksi. Uusi toimittaja ei ole päässyt lähellekään sitä mitä entinen toimittaja. Maksaisitko itse lounaasta 11,00 e keitosta, leipäpalasesta ja puolikkaasta banaanista? Eikö Mikkelistä löydy tekijää hyvälle ja maukkaalle ruualle, vanhuksetkin tykkäävät maukkaasta ruuasta ei mistään mössöistä. | Vanhusten puolesta



Suomen pääministeri on miljonääri ja hallituksen jäsenet ökyrikkaita. Heillä ei ole harmainta aavistusta köyhien kamppailusta jokapäiväisestä leivästä. He eivät myöskään jonota päivystyspolilla. | Työttömän vaimo