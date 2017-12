Sano se: Ette omista yksin ulkoilualueita, te kiilusilmäiset himohiihtäjät! Tekstareissa käsittelyssä ovat myös ravintola Holvin paluu, ilotulitusraketit ja kerrostaloasuminen.

Hei te kiilusilmä-räkä poskella -hiihtäjät! Yllättävää kyllä, ette omista koko metsää ja polkuja. Ihmettelen miten tuollaista fanaatikkoryhmää palvellaan niin hyvin, että latujen kunnosta vinkujia passataan ja muut luonnossa viihtyjät saavat osakseen v***uja, sylkeä ja suksisauvoja. Polulta toiselle kun siirtyy ja joutuu ladun ylittämään, niin jo tulee vaikka mitä päähän. Opetelkaa käytöstavat tai menkää Lappiin tai Venäjälle. Siellä riittää tarpeeks latuja, eikä toivottavasti ole matkallanne muita metsässä viihtyjiä. Vai loppuuko hytinät harrastuksesta jos ei voi teryleenit päällä raivota tuntemattomille? | Nimimerkki



Ensin ladut ja sitten kadut. Katuja tullaan auraamaan vasta iltapäivällä ja mitkä vallit jääkään liittymiin. | Tallaaja

Lämpimät kiitokset Soisalon Liikenteen Iloisille bussinkuljettajille hyvistä kyydeistä, sekä aaton pukkikuljettajille joulutunnelman tuomisesta. Hyvä Uutta Vuotta! | Matkustaja



Suomi on byroslavia verrattuna esimerkiksi Hollantiin. Siellä myydään raketteja isoissa erikoismyymälöissä ympäri vuoden, ja vieläpä isoja jytkyjä. Täällä pelätään sitäkin, että meteoriitti putoaa päähän. | Rakettifani



Jos rappukäytävästä kuuluvat äänet ja ovien pauke ärsyttävät, vaihda asumismuotoa. Nuo äänet kuuluvat kerrostaloon. | Kaikesta sitä valitetaan...



Kangasniemellä Länsi Savon ja mainoslehtien jakajat voisitteko kerrostaloissa pudottaa lehdet postiluukusta alas eikä jättää torröttämään luukkuun Kiitos. | Lukija



Odotettu asia uuden vuoden kunniaksi, teatterin talossa ravintola jatkaa ja nimi Holvi palannut! On ollut vaikea selittää esimerkiksi vieraspaikkakuntalaisille, että nykyinen nimi on VileeBistro ja se on se entinen Harman Ilun ravintola siinä Teatterin rakennuksessa. Onnittelut ja toivotaan Holvin henki takaisin! | Ilun muistolle



Kiitos Mikkelin kaupunki kattavasta Palveluopas 2018:sta. Nyt löytyy hyvin palvelut. | Onnellinen



Osmo Ukkonen, oikeassa olet. Yksityisessä "hoitolassa" pääsymaksu alkaa 100 eurosta. Sitten vasta tutkimukset eli valinnan vapaus posan mukaan, mikä takataskussa oletetaan olevan. | Tiedän



Alkoholi aiheuttaa suunnattomasti enemmän vahinkoa ihmisille, kuin kerran vuodessa ammuttavat ilotulitteet. Miksi sitä ei rajoiteta, vaan sen saantia jopa lisätään? Laittakaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. | SMS