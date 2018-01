Sano se: Mikkelin sisääntuloväylille voisi laittaa kyltin "ei talvikunnossapitoa" Tekstiviesteissä löytyy myös heikkoja jäitä, parkkisakkoja ja sotepalveluita.

Ruokasetelistä. Kaupassa valmisruoka maksaa 2—5 euroa. Hyvä vaihtoehto ostaa sieltä. Valikoima todella kattava tänä päivänä. Voi valita mikä maistuu. Elämä on muutosta. Täytyy yrittää ajatella positiivisesti. | Kukaan tuskin ruuatta jää



Oi niitä aikoja. Ennen tielaitoksen aikana lähti nietokset ajallaan pois kyläteiltä, mutta nyt saa odottaa vuorokaudenkin aurausta. Kalusto huippuluokkaa, mutta mitään ei tapahdu. Sitten aurataan jos muistetaan. | Ei holtittomalle yksityistämiselle



Atsii, hienoa, että kirjoitit lääkäripulasta. Todellakin, eihän lääkäreitä olekaan työttöminä, kun niitä ei kouluteta liikaa. Lääkäriliitto hoitaa palkat kuntoon näin. Uskomatonta, mutta Atsii on aivan oikeassa siinäkin, että sote ratkeaisi lisäämällä koulutuspaikkoja ja jatkossa lääkärikeskuksia perustettaisiin yksityisin varoin. Onpa asiat lääkäreillä huonosti, he saavat valita asuinpaikkansa ja palkka vain paranee Kainuun suuntaan! | Atsii tietää



Saako sillä mönkijällä ajaa kaupungin läpi sinne maaseudulle töihin, se kun kelpaa myös siihen tarkoitukseen. Meille se on kesällä kakkosauto ja työkone, oikein monipuolinen. | Kokeile vaikka!



Voisiko heikoille jäille menon, varsinkin autolla, ottaa talvikisalajiksi? Suomelle varma voitto. Joka menee näille jäille urheilemaan, joutaakin uittaa itsensä. | Huomionhakua?



Missä on lumenajokalusto, koko talvena ei ole näkynyt kuormaajaa ja kuorma-autoja ajamassa lumikasoja pois. Lumet vaan kasataan parkkipaikoille ja samaan aikaan vähennetään pysäköintipaikkoja. Tämän tuppukylän sisääntuloväylille voisi pystyttää kyltin "ei talvikunnossapitoa". Kaikki eivät tosiaan voi hoitaa asioitaan torin alta asti kävellen, kun ne jalkakäytävätkin on... | no se on toinen juttu



Mikkelissä tehdään näitä pysäköintisakkoansoja, niin kun Maunukselankadulla. Kun vuoropysäköintimerkin pistäminen tarpeeksi kauas ja tarpeettoman pitkään tolppaan, tässä tapauksessa Maaherrankadun risteykseen ja jättämällä alkuperäinen pysäköinnistä kertovan merkin tolppa tyhjäksi. Tämä sama ansa oli jo viime talvena. | AK



On nöyryyttävää että kullekin kansalaiselle aiotaan panna hintalappu otsaan sotepalveluita jonotettaessa. Uudessa sotessa olemme kuin tuotantoeläimiä. Markkinatalous vie rahat. | Kommentti