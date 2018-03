Sano se: Sanokaa yksikin syy, miksi vanhustentalo ei sopisi Mikkelin keskustaan! Tekstiviesteissä keskustellaan myös puun myyntihinnoista, yöunista sekä tanssipaikoista.

Sano yksikin syy miksi vanhustentalo ei sovi Mikkelin keskustaan? Taloon toimintaa, liikuttajia, hissit, taidetta ja kahvila oleskeluun. Näköala elämään ja ihmisille arvostusta, vaikka kauppa ei käy! Kelaamalla torille ja ulos ihmisten luo. | Kommentti



On se niin jännää, tiedetään että kunnon yöuni auttaa aivoja. Ja on muuten tottakin, mutta miten pitäs suhtautua kun joka ikinen aamuyö ennen neljää, lähtee rekka jyryyttämään kapeata katua pitkin omakotitalo aluetta. Ei auta korvatulpat. | SMS



Työvuoron vaihtohan lähtee jonkun toisen hoitajan tarpeesta. Voittehan te keskenämme sopia ettei vaihdella jos niin on parempi. | Nimimerkki



Kulttuuritalo Tempossa mahtavia tanssiorkestereita. Mennäänpä kaikki tansseihin kaupungin parhaimpaan tanssipaikkaan,kun niitä perinteisiä tansseja nyt järjestetään ja vielä keskellä kaupunkia. Lisäksi palvelu on ystävällistä. Erityiskiitos ihanalle narikkanaiselle! | Tanssikenkä



Asunnon vuokraajat voisivat laittaa vuokran suuruuden ilmoituksiinsa niin jäisi turhat soittelut pois. Vuokra ratkaisee kuitenkin kaiken. | Köyhä



Puun myyjien olisi korkea aika alkaa vaatia parempaa hintaa puusta, varsinkin kuitupuusta. Suuryritysten rahanahneudella ei ole mitään rajaa. | Herätkää metsänomistajat valvomaan oikeuksianne



Älytön päätös Veikkaukselta, en voi laittaa vaimon kortilla hänen lottoaan, kortti henkilökohtainen. Samalla reissulla sain hänen reseptilääkkeet noudettua kelakortilla jossa sosiaaliturvatunnus painettuna. En ymmärrä. | Rami



Miehilläkö ei vaihdevuosia? Hoh, hoh, hyvä vitsi! Mistähän johtuu, että 50-65- vuotiaat miehet äreitä kuin karhut, ärjyvät, hermostuvat ja kiukuttelevat pahemmin kuin naispuoliset ikätoverit? Fyysisistä merkeistä puhumattakaan. | Vaihdevuodet ohi, vaihto(=miehen)vuodet edessä



Seniorin kanssa samaa mieltä ja meitä on paljon. Meiltä on viety harrastuspaikat, jolla me pidetään yllä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Todella törkeää ikärasismia! Herätkää päättäjät! | Sotku takaisin



Jukureiden A-junnujen kausi loppuu. Toivottavasti ensi kaudella valmentajalla on kykyä ja rohkeutta tehdä muutoksia joukkueen sisällä jos homma ei toimi. Nyt ei ollut! | Pettynyt!



Yksi pahimmista kärsimyksistä naisen elämässä on miehen menovuodet. | Viesti