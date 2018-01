Sano se: Miksi Mikkeli ei tee jäälatuja? Tekstiviesteissä myös postin kulkua, radion musiikkia sekä nuorison käytöstä.

Joulukuussa Hauhalan suoralla tuli vastaamme yksisilmäinen kirkas valo, mietimme hetken, onko se mopo väärällä kaistalla! Yllätys oli melkoinen kun kohdalla tuli jalankulkija kirkas valo edessään! | Säikähdin



Mikkelin latuverkko on hieno ja ladut on pidetty hyvässä kunnossa. Kiitos siitä Turusen porukalle. Mutta jääladut on ehdottomasti saatava myös kuntoon. Pitiksellä, Saimaalla ym hiihtelee erittäin paljon myös vanhempia hiihtäjiä, jotka eivät pärjäisi esim. Urpolan mäkisillä baanoilla. | Kuntohiihtäjä



Kiitos samoin ajattelusta kysymykseen kenelle Etelä-Savon Radion soittama musiikki on kohdistettu? Siinä menee samalla ajankohtaiset asiatkin ohi kun ei jaksa kuunnella mitäänsanomattomia äänitteitä tiedotteiden välissä. | Onneksi on Järviradio



Rippikoululaisten käytös kirkossa 21. päivä oli ala-arvoista. Tyttöporukka räpläsi kännykkää, kuulokkeet korvissa kuunneltiin musiikkia ja muista välittämättä puhuttiin ja kikatettiin koko jumalanpalveluksen ajan. Pojista osalla hattu päässä. Jos ei ole käytöstapoja niin parempi pysyä pois. Eikä lähellä istunut seurakunnan työntekijä puuttunut millään tavalla. | Suuttumusta ja myötähäpeää



Lähemäellä K-kaupan vieressä tyhjennettiin postilaatikko klo 15.00, laatikossa luki tyhjennys klo 15.45. Ei tarvii ihmetellä miksi postit ei mee parissa päivässä perille. Vanhemmat opettaa lapsille liikuntaa, ei bussikortit. Minunkin on päästävä töihin ei siihen tarvita sairaalaparkkia. | Kommentti



Kiitos nim. 60+ kun otit asian esille. Etelä-Savon Radiossa asiat aikuisille mutta musiikki teineille. Soittolistat typeriä, ei mitään vaihtelua samat äänet päivästä toiseen. Nuoret ei sitä kanavaa edes kuuntele. Moni tuttavani on hylännyt Radio Suomen kanavan ajat sitten, valinneet kanavan missä kuulee eri esittäjien monipuolista musiikkia. | Verovaroilla



Työministeri Lindström haluaisi edistää paikallista sopimista (LS 25.1.). Myös työnantajat tykkäävät paikallisesta sopimisesta paitsi pankkityönantajat, jotka eivät halua, että viikonvaihteen työehdoista sovittaisiin paikallisesti. Työntekijät taas vastustavat paikallista sopimista paitsi pankkityöntekijät, jotka siis haluavat sopia paikallisesti viikonvaihdetyön ehdoista! | Finanssivalvoja



Samaa mieltä ”sopu sijaa antaa” kanssa. Kyllä meidän eläkeläisten pitäs vähän ajatella, sitä kahvipöydässä istumista. Varsinkin Haapasella ja Siiskosella ei pöytiä ole kovin paljon, ja jos pöydät on varattu ”maailman parantajille”, niin ostavat asiakkaat kääntyy pois. | Eläke-ukko vm-48.