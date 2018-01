Sano se: Aktiivimalli on ihmisarvon pohjanoteeraus Tekstiviesteissä kritisoidaan mutta jaetaan myös kiitosta.

Lisää lääkäreitä! Kouluttakaa niitä! Mutta Lääkäriliitto ei tietystikään halua, koska palkkataso tippuisi, hahah. Uusia lääkärikeskuksia syntyisi ja sote olisi ratkaistu. | Atsii



Eduskunnan hyväksymä ja presidentin vahvistama aktiivimalli on työttömälle ihmisarvon pohjanoteeraus. Siten ei kohdella työtä vailla olevia muissa Pohjoismaissa. | Duunari

Hyvää alkanutta vuotta ja iso kiitos Mikkelin keskussairaalan henkilökunnalle ja etenkin ensiapuun, teholle, osastoille 24 ja 34 sekä kuulopolille ja fyssareille hyvästä ja ystävällisestä hoidosta vaikeassa sairaudessa. | Pneumokokkitiina ja läheiset



Miksi Mikkeli ei arvosta viljasiiloja? Nehän ovat hieno "maamerkki" -näpit irti niistä! Saattaa olla, että ne ovat vielä tarpeen varastona. | Kokenut



Nimimerkille Näin Mikkelissä L-S 4.1. Näin todella on käymässä että kotipalvelun hinta nousee minullakin kolminkertaiseksi jo nykyiseen noin reilun 50 euron todelliseen tuntihintaan nähden. Mutta mites kilpailutat kun ei ole sitä yksityistä tarjontaa? | Näin Puumalassa



Sivistyksellä ymmärrämme ihmisyyttä, minuutta, tietoisuutta omasta kulttuurista, suvaitsevuutta ja sydämen sivistystä. Jokaisen ihmisen elämä on ainutkertainen, sitä eivät voi elää toiset, mutta sitä voimme elää sivistyneesti, toistemme kanssa sovussa. | AES



Kyllä tori on ihan hyvä ilman kelloa. Jos Muttosella on rahaa liikaa voisitko rahoittaa sen. Minusta on tärkeimpiä asioita elämässä kuin torin kello. | Mummo 76



Koti ja ruokaa puuttuu ja toissaalla taloja tyhjillään? Auttamisella ja ohjauksella ulosheitoilta vältytään. Vaikka en ole yhtä ahkera ja mainio kuin sinä olen ihminen. Kelpaanko asujaksi tyhjiin taloihin? En, koska olen asunnoton ja luottoni on huonompi kuin suurilla rosvoilla. Heillä on yksiöt! | Onneton



Nimimerkille Aina oikeassa L-S 8.1. Kun muutit 70-luvulla Helsinkiin jäikö vaimo/mies ja lapsesi kuitenkin Mikkeliin? Kun perheessä toisella on vakituinen työ niin pitäisikö hänen irtisanoutua, että koko perhe voisi muuttaa työnperässä? | Yhdestä työttömästä kaksi työtöntä



Kiitos Akku-Ässän "pojille" hyvästä palvelusta. | Toyota Corolla