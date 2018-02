Sano se: Kaikille torimyyjille samanlainen katos kuin Eepille! Tekstiviesteissä puhutaan myös puhelinmyynnistä, sisäilmasta ja Hirvensalmen ruokapalveluista.

Ei mua nykyään niinkään ärsytä puhelin- vaan sähköpostimyynti. Jopa 50 viestiä vuorokaudessa on liikaa. Vaikka kuinka kiellät lähettämästä postia, sitä vaan tulee. Erityisesti siinä ovat kunnostautuneet laina-, peli- ja arpajaisfirmat. Ei aina voi muuttaa sähköpostiosoitetta. | Mikä nyt neuvoksi?



Haukkumalla ja loppuun ajettuna ei tulosta tule työssä eikä kilpailuissa. Palkintona on vain väsyneitä ja alakuloisia osallistujia. Nauttimaan ei tartte mennä kun palkka juoksee mutta liika työ ja treeni kääntyy sairaudeksi! | Kommentti



On hienoa, että Mikkelin kaupungilla on nykyään vastuuntuntoisia virkamiehiä, jotka puuttuvat sisäilmaogelmiin. Sairastuminen on yksilön lisäksi myös yhteiskuntaa rasittava ilmiö. | Sairastunut jo vuosia sitten



Harmi kun Hirvensalmen ruokapalvelut loppuu. Ruoka ollut hyvää kuljettajat mukavia! | Asiakas



Hallituksen kärkitavoitteita on työllisyyden parantaminen. Samainen hallitus haki säästöjä ja talouden tasapainotusta laittamalla ja laitattamalla väkeä tuhansittain kunnon palkallisista töistä kilometritehtaalle. Nyt tuota väkeä syyllistetään työtyömyydestään ja "aktivoidaan" työllistymään myyjiksi nollatuntisopimuksilla ja provikkapalkalla puhelinmyyjiksi. Työllä pitäisi elää, ei siivota tilastoja. | Tasapainotuksen tulos



Nainen ja musta Nissan Micra Ristiinassa. Osta lapsellesi turvaistuin, älä kuljeta sylissä autossa! ja vielä valtatiellä! | Kauhistunut



Kuinka rotta pääsee jäteastiaan? Jäteastian tyhjentämisen jälkeen olen vienyt pari kertaa jätepussin tyhjään varmasti ehjään jäteastiaan ja siellä on ollut elävä rotta. Onko jäteauton tyhjennys vastaus kysymykseen? | Rotta



Mistä kummasta on kauppoihin rantautuneet nämä ns. antibioottivapaat lihatuotteet? Käsittääkseni mitään antibioottikuurilla olevaa eläintä ei käytetä ihmisravinnoksi. En usko merkinnän olevan EU-peräinen, koska silloinhan kaikissa tuotteissa lukisi niin. | Amorin



Kysymys Eepin telttakatoksesta? Onkohan taas turhaa natinaa ja säännöksiä? Katos on siisti ja käytännöllinen, se auttaa edistämään myyntiä eikä ole halpa. Jokaiselle torimyyjälle samanlaiset niin olisipa kahviot auki. | Nimimerkki