Sano se: Voisiko kaupunki rakentaa uudesta päiväkodista hirsipäiväkodin?

Vaikka kaupungin eläinlääkäriltä toimitetaan tuhkattavaksi Joroisiin, asiakas voi kuitenkin itse viedä lemmikkinsä minne haluaa. Minun lemmikkini on kaikki tuhkattu Joroisissa ja tuhkataan vastakin. Yrittäjiä on erilaisia. | Viimeinen matka on tärkeä

Voi Mikko jouduit soittelemaan pelaajalle korvaajan. Ei sinun olisi tarvinnut kuin mennä a-junnujen treeneihin ja olisit valinnut pelaajan. Mutta eihän se kuuluu strategiaan. | Onko pelaajapolkua no ei

Nordeassa hyvät maksupäätteet ja ainoat Mikkelissä. Ovessa lukee itsepalvelu avoinna 6—22. Ovi lukossa jo klo 19. | Maksupääte

Seksuaalista häirintää pahimmillaan, kun jääkiekko-ottelussa tytöt tulevat vatkaamaan lähes paljasta takapuolta lasten viereen. | Ei kuulu perhetapahtumiin

Hyvä Jukurit. Pikkaisen hienosäätöä peliin. Pärjätään ilman ”vähän” rahanahnetta jenkkiäkin. Tsemppiä loppupeleihin edelleen. | Kohtuus kaikessa

Voisiko kaupunki rakentaa uudesta päiväkodista hirsipäiväkodin? Olisi terveellinen ja sopisi muutenkin Kalevankankaan maastoon? | Homekoulut

Iso kiitos MKS:n päivystyshenkilöille, lääkärit, hoitajat. Sain jatkoaikaa 10 vuotta. Toimii hyvin ja voin mukavasti. Pois alta köyhät tulloo. Kiitos vielä kerran. | Veikko

Puumalan siltatornissa on rakennevirhe: tukkirekan ajaessa sillalla silta tutisee, koska niin on tarkoituskin. Samalla tutisee myös siltatorni, koska se on kytketty kiinteästi siltaan. Toivottavasti uuden valoteoksen polttimot kestävät tärinän. Luulisi moisen tornin pysyvän pystyssä ilman kiinteää kytköstä siltaan. | Kotikutoinen siltainsinööri

Kiitos Soisalon liikenne. Olette antaneet töitä mykälle bussikuskille. | Nimimerkki

P. Auvinen, valitettavasti valtio pitää Lipposen indeksileikkausta saavutettuna etunaan, eikä minkään värinen hallitus suostu sitä poistamaan. Tämän ovat poliitikot oppineet ammattiliitoilta. | Nimimerkki

Paperiliiton Ahonen halusi aikanaan laatuaikaa jäsenilleen, sitä tuli valitettavasti työttömyytenä, kun oltiin ahneita palkkavaatimuksilla ja tehtaat siirtyi ulkomaille. | 1949

Kiitos kyyläyksestä ja juoruista. Hyvää ystävänpäivää! | Satu

Hyvä tietää, että uusi yökerho haluaa asiakkaiksi nuoria aikuisia. Enpähän sitten jalallanikaan astu ko. ravintolaan. | 5-kymppinen

Surullista katsoa kun aikuiset lapset laiminlyövät omat perheensä omia vanhuksiaan vahtiessa. Massia säästetään lapsenlapsille vaikka rahalla saisi hoitajan ja iloa hoidettavalle. Järki mukaan vastuuseen ettei kaikki sairastu. | Kotonako paras?