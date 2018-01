Sano se: Iloinen hiihtäjä kiittää Mikkelin kaupunkia Urheilupuiston ladusta Tesktiviestipalstalla heilutellaan sanan miekkaa myös presidentinvaaleista. lääkärikoulutuksesta ja jälleen kerran myös kerrostaloasumisen periaatteista.

Lääkäreiden kouluttaminen lisää ei auta mitään jos niitä ei raaskita palkata. Siinähän se pulan syykin on: Vedetty niin tiukaksi ettei pysty terveyskeskuksessa selviämään eikä siksi sinne kukaan halua. | Kommentti



Vanhanenkin puhuu eristäytymisestä jos emme ole kaikessa tuhoisassa mukana. Onko Norja eristäytynyt vaikka ei ole EU:ssa? Ei sinne päinkään. Onko Islanti tai Sveitsi? Ei sinne päinkään. Näillä mailla menee äärimmäisen hyvin ulkopuolella. | SMS

Kiitokset mahdollisuudesta nauttia hiihdosta keskellä kaupunkia, Urskissa. | Iloinen hiihtäjä



Mitäs jos tehtäisiin Suomeen sellainen lapsistrategia, että ensisijaisesti vanhemmat sitoutuisivat kantamaan vastuun lastensa kasvattamisesta ja huolehtimisesta, myös vaikeiden ikävaiheiden läpi, aikuisuuteen. | Äiti



Muuttakaa nyt hyvät äänistä häiriintyjät omakotitaloon,jos ette kestä elämisen ääniä. Se nyt vaan kuuluu kerrostaloasumisen ”lieveilmiöihin”. | Kärsi tai vaikene



Muurikin rantapuisto säilytettävä yleiskaavassa. | Googletus



Kiitos harmaan BMW:n omistaja palautteestasi. Muistan tästä lähin kunnioittaa jatkettasi ja antaa aina tietä! | Kia, mutta oma :)



Essote kyykyttää kaikki vanhukset ja vammaiset! Hyviksi koetut palvelut ajetaan alas! Luuletko Seppo Hujanen että ikäihmisillä on varaa maksaa edes erotusta mikä jää palvelusetelin jälkeen (8, 50 e)! | Sääliksi käy!



Uusi vuosi on alkanut ja lyhyttä paastonaikaa pukkaa. On tipatonta, lihatonta, sokeritonta, sometonta ja monta muuta -tonta. Paraneeko elämänlaatu pysyvästi? "Eilinen on mennyt, huomisesta emme mitään tiedä, tänään auttaa Herra." | AES



Toistan aiemman kirjoitukseni: Mikkelin tapa hoitaa pysäköintiongelmat: Pystytetään kieltotaulu! Mihin pysäköin esim Puistokatu 1:n läheisyyteen?? Haluan harrastaa kaikenlaista pysyäkseni virkeänä. Liikunta ja tavaroiden kantaminen vaikeaa erilaisten kremppojen vuoksi. Olisi kohtuullista päästä lähelle harrastuspaikkaa autolla! | Mikkeli pakottaa huonosti liikkuvat pysymään kotonaan



Ruokasetelistä: Yltäisin siihen alle 1 200 euroa kuukaudessa saavien joukkoon, eläkkeeni alle 900 euroa. Silti ateria tuntuu "setelialen” jälkee kalliilta . Voisiko olla pelkkä ruoka ilman leipiä ja maitoja? Ainakin henkilölle, joka vielä jaksaa lisukkeet itse hakea. Luulisin että annoksia menisi enemmän. | Eläke tosin nousi 2 euroa 37 senttiä