Sano se: Minä olen kotoisin Mäntyharjusta, en Mäntyharjulta! Tekstiviestipalstalla puhuttaa myös Janne Ahonen, pankkitoiminta ja hoitoalan ylityökierre.

Onkohan ihmisellä oikeassa olemisen tarve? | Kysymys



Projektityöskentelijöitä Mikkelissäkin suosittiin vuosikaudet. Moni ammattitaitoinen jäi ulos. Valintatapahtumat - oliko poliittinen tutunkauppa? | Tietoa!

Kangasniemen Apteekissa käynti on iloinen asia. Henkilökunta ammattinsa osaava ja avulias. Apteekkari arvostaa heitä, mutta myöskin asiakkaita. Siitä on osoituksena postilaatikkoon kannettu, korkeatasoinen lehti Meidän Apteekki. | Kiitos



Kyllähän juttu on niin, että jos Ahonen ei olisi olympialaisissa, Suomen mäkihyppy olisi todella syvällä kisoissa. Nuorilla ei vielä pää kestä eikä myöskään voimaa ole tarpeeksi. | Hyvä Janne



Ei taida 19 tunnin työvuorolla vielä päästä ennätyksiä lähellekään ja kokeiltu on. Kai hoitaja saa edes palkan tekemistään tunneista? Toisilta hoitaja vaan kysyy että miksi tossa on kaksi. Jos ite joutuu tekemään niin jo on kamalaa vaikkei oo kun puolet siitä mut haukkumansa tekee. | Nimimerkki



Jos hymyilee vain peilikuvalleen niin ei tiedäkään mihin suuntaan juonteet omissa katkerissa kasvoissa menee... | SMS



Kiitos L-S:n toimittajat kun taivutatte kunnan nimen, Mäntyharju, kuten vielä 1960-luvulla opetettiin. Perustelut olivat selkeät! | Kotoisin MäntyharjuSTA



Osuuspankki on aloittanut Juvan konttorin alasajon, rahat ei riitä uuden konttorin saneraukseen. Näin on hyvä syy lopettaa hienovaraiserti Juvan konttori. | Nordean asiakas Juvalta, hyvin toimii



Tuntuu niin pahalta seurata sivusta kun pikkulapsia manipuloidaan rahalla. Sanonta "rahalla saa ja hevosella pääsee" on niin totta. | Minäminä



Voi pyhä yksinkertaisuus. Pitäisikös sinun (L-S 20.2.) mielestäsi tosiaankin ralleissa tms tilaisuuksissa ammattitaitoisten vapaaehtoisten sijalle ottaa vaikka Stellan aulaparlamentin "kaiken osaavat tietäjät", mitä? Jos itsellesi/läheisellesi sattuisi, haluaisitko avuksesi puistoremmin pojat vai ammattilaisen? Kyllä on sulla huolet pienellään. Onneksi olkoon! Vai kateudenpeikkokos se siellä kalvaa hyvää ja valveutunutta kansalaista... | Kommentti



Hoitoalan toiminta perustuu jatkuviin hoitajien ylitöihin ja vuorojen vaihtoihin . Kaikilla aloilla on varmaan välillä ylitöitä. Hoitoalaa niillä pyöritetään. Tässä näkyy se mitä arvostamme. | Voimia kaikille hoitajille